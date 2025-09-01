Liverpool rompe récord de traspasos de la Premier League con fichaje de delantero del Newcastle Isak

Foto de archivo de Alexander Isak celebrando con sus compañeros después que Newcastle United ganara la Copa de la Liga ante Liverpool

La saga del traspaso de Alexander Isak, que se prolongó durante todo el verano boreal, llegó a su fin el lunes, cuando el delantero finalmente cumplió su deseo de fichar por el Liverpool, procedente del Newcastle United, en una transferencia récord para la Premier League.

El enfrentamiento de Isak con Newcastle dominó el inicio de la temporada, pero el punto muerto se rompió cuando el Liverpool pagó 125 millones de libras por el sueco de 25 años, de acuerdo a los reportes de prensa.

La cifra eclipsa los 107 millones de libras que el Chelsea pagó por Enzo Fernández y los 100 millones más 15 en complementos que desembolsó por el también centrocampista Moisés Caicedo.

"Ha sido un largo viaje hasta llegar aquí. Pero estoy muy contento de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa", dijo Isak, el nuevo número 9 del Liverpool, a la página web del club. "Es algo que me enorgullece y me ilusiona".

Isak llegó al Newcastle hace tres años procedente de la Real Sociedad y tuvo un gran desempeño, ya que sus goles ayudaron en dos ocasiones al club a clasificar para la Liga de Campeones y a poner fin a una sequía de 70 años de trofeos nacionales en la final de la Copa de la Liga de la temporada pasada.

Sin embargo, su estatus de ídolo se deterioró rápidamente, ya que el sueco dejó claro que quería marcharse y, de hecho no participó en los primeros partidos del Newcastle de esta temporada y ni siquiera entrenó con el primer equipo.

El Newcastle confirmó el lunes su marcha en un escueto comunicado de 37 palabras.

Con el fichaje de Isak, Liverpool supera los 450 millones de libras en refuerzos, tras haber batido por segunda vez el récord de traspasos del club luego de incorporar al alemán Florian Wirtz en una operación que podría ascender a 116 millones de libras.

Si bien la delantera del Liverpool sigue liderada por Mohamed Salah, y el nuevo fichaje, Hugo Ekitike, ha empezado con el pie derecho, la venta de Luis Díaz, Darwin Núñez y la trágica muerte de Diogo Jota dejaron limitadas las opciones del técnico Arne Slot en ataque.

Por eso, la llegada del goleador supondrá un gran impulso para las aspiraciones del Liverpool de conquistar dos títulos consecutivos por primera vez desde 1984.

"Creo que tengo mucho que dar, creo que tengo mucho que mejorar. Soy delantero, pero siempre quiero aportar lo máximo posible al equipo, sobre todo goles, pero también más que eso", dijo Isak. "Quiero ganarlo todo. Sí, (así de simple)".

Isak marcó 62 goles en 109 partidos en Newcastle, 54 de ellos en 86 cotejos en la Premier League.

La temporada pasada marcó 23 goles en liga, que sirvieron al Newcastle para regresar a la Liga de Campeones al terminar en el quinto puesto.

Con información de Reuters