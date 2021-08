Por qué Messi se va de Barcelona: el crack reveló el verdadero motivo

Lionel Messi se despidió de Barcelona y reveló el motivo por el cual se fue del club de sus amores. La curiosa explicación que dio en la conferencia de prensa.

La salida de Lionel Messi del Barcelona fue completamente inesperada. Cayó como un baldazo de agua fría en los fanáticos catalanes y también en todo el mundo. Creer o reventar, el crack tenía intenciones de continuar en la institución, aunque un motivo completamente inesperado terminó arruinando sus planes y también el del presidente Joan Laporta.

El contrato se iba a firmar. Tanto Lionel como su padre Jorge estaban de acuerdo en la firma del nuevo vínculo que establecería con el equipo que le pagó el tratamiento de crecimiento, cuando era un joven de tan sólo 13 años. De hecho, el propio Laporta lo anticipó la semana pasada: "Hablamos ayer, nos mandamos mensajes. Él estaba de vacaciones en Ibiza y la fecha tope era firmar el jueves 5 de agosto".

Teniendo en cuenta que Barcelona cuenta con serios problemas financieros que dejó el ex presidente José María Bartomeu, Messi había acordado bajar su salario hasta la mitad de lo que ganaba para quedarse hasta el 2026. Aun así, si esto sucedía, el club elevaría el presupuesto de pagos a los futbolistas y terminaría sobrepasando el tope de gastos que LaLiga permite.

La explicación de Messi y el por qué de su salida de Barcelona

En plena conferencia de prensa, Lionel Messi anunció su salida de Barcelona. Entre lágrimas, el mejor futbolista de la historia resaltó detalles acerca del arreglo que hizo con el club catalán: “Después de las elecciones, me reuní con el presidente en una cena y no tenía dudas de que iba a seguir. Habíamos llegado a un acuerdo, pero después pasó lo que pasó y no se puede hacer nada. Nosotros teníamos decidido algo, que lamentablemente no pudimos concretar". Y advirtió: "El presidente explicó que hay una deuda muy grande y no se puede seguir endeudando. Fue imposible intentar resolverlo. Ahora tengo que pensar en mi carrera y buscar un nuevo club".

"Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo". Tratando de asimilar lo sucedido, comentó: "No lo esperábamos y fue un baldazo de agua fría, y ahora estamos asimilándolo más. Cuando me vaya de acá va a ser peor. Siento tristeza porque me tengo que ir de este club al que amo. Nunca mentí, siempre dije la verdad. El año pasado quería irme. Este año no. Es el momento más difícil de mi carrera", agregó Messi.