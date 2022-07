Pensando en Qatar 2022: el primer golazo de Lionel Messi en la pretemporada con el PSG

Lionel Messi marcó un golazo y fue el primero en esta pretemporada junto al PSG, en la gira que realizan en Japón.

Lionel Messi convirtió su primer gol en la actual pretemporada del Paris Saint Germain en Japón. En el marco de la gira que el elenco parisino realiza por el mencionado país, la "Pulga" la rompió y anotó un tanto más para la larga cuenta que lleva a lo largo de su carrera. A partir de agosto, el conjunto francés afrontará y tendrá como máximos objetivos adjudicarse la UEFA Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia y el "30" será fundamental.

El rival de turno fue el Kawasaki y el PSG se quedó con la victoria por 2 a 1. Leo marcó el primero y Arnaud Kalimuendo aumentó la ventaja. Sobre el final les tocó sufrir, ya que el local descontó a los 39 del complemento. Pero, lo que más llamó la atención de este cotejo fue la definición de derecha del astro argentino, que tomó un rebote y le dio la primera alegría a su equipo a los 32 del primer tiempo.

Luego de una buena jugada colectiva, Messi recibió un centro por parte de Kylian Mbappé, dejó en el camino al arquero y pateó, pero un defensor evitó el tanto. Sin embargo, Leo tuvo revancha pocos segundos después . La pelota llegó nuevamente a los pies del atacante galo, quien buscó el área y el balón derivó en los pies del mejor del mundo, que sacó un firme remate inatajable para poner el 1 a 0 parcial.

Si bien fue ante un rival inferior, el triunfo sirvió para que los dirigidos por Christophe Galtier ganen confianza para lo que se viene. Por su parte, el futbolista de la Selección Argentina se prepara de la mejor manera para lo que será el Mundial de Qatar 2022 y comenzar bien los partidos previos al inicio de los torneos sin dudas es un gran augurio. Estos últimos meses del año serán claves para el 10 de cara a la cita mundialista.

Lionel Messi puso en su lugar a Rodrigo De Paul

El periodista Rodrigo Lussich aseguró que la imagen pública que Rodrigo De Paul da desde que comenzó su noviazgo con la intérprete de La Triple T no gustaría en la Selección. "Hay un entorno de las esposas de los jugadores no la quiere a Tini Stoessel. Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática. Le pidieron que afloje un poco, no gusta para nada", comenzó su descargo el conductor de Socios del Espectáculo.

Por otro lado, el conductor aseguró que el cuerpo técnico, el plantel y la Selección estarían disgustados con la actitud que tomó De Paul en los últimos meses. La panelista Karina Iavícoli reveló que el director técnico del Atlético Madrid, Diego "El Cholo" Simeone, también estaría muy disgustado con la nueva faceta de Rodrigo De Paul. "La verdad es que podría hacer todo lo que hace con Tini, porque tiene derecho, pero no mostrarse tanto", enunció la periodista.