Messi se va de Barcelona: la emotiva despedida del club al astro del fútbol

El mítico club repasó los grandes momentos de Lio en acción en un breve pero emotivo video que lanzó en sus redes sociales.

Tras confirmar que Lionel Messi no seguirá en Barcelona al no poder cerrar un acuerdo contractual, el club catalán publicó un emotivo video de la "Pulga" para despedirlo.

Luego de haber cumplido uno de sus máximos sueños como futbolista a Lionel Messi le tocó volver a España para en estos días que corren, arreglar su contrato con el Barcelona. Y, para la desgracia de los hinchas enardecidos, desde las redes sociales del club anunciaron que el astro no seguirá. Para despedirlo a lo grande, el mítico club le dedicó un conmovedor video con sus mejores momentos vistiendo la camiseta europea.

"Gracias Leo", fue el corto pero más que suficiente mensaje que el FC Barcelona le dedicó en sus redes a Messi, quien tuvo gran parte de su formación futbolística allí y que siguió con la cosecha de 38 títulos y 6 balones de oro, entre otros logros importantes. El video recorre los mejores momentos de la "Pulga" en la institución

El comunicado de Barcelona

A través de un Tweet en su cuenta oficial, la institución blaugrana publicó un comunicado que hace oficial la no renovación del crack argentino: "Habiendo llegado a un acuerdo y clara intención de ambas partes de firmar hoy un nuevo contrato, esto no puede suceder por obstáculos económicos y estructurales (normativa de la Liga Española)".

Y agregaron: "Como consecuencia de esta situación, Messi no se quedará en el FC Barcelona. Ambas parten lamentan profundamente que los deseos del jugador y del club finalmente no se cumplan. FC Barcelona expresa de todo corazón su agradecimiento al jugador por su contribución al engrandecimiento del club y le desea todo lo mejor para el futuro en su vida personal y profesional".

En cuanto a la normativa por parte del fútbol español, en principio el nuevo fichaje de Lionel Messi con el Barcelona iba a ser difícil. Javier Tebas, presidente de La Liga había afirmado días atrás apoyándose en la "Norma 1 a 4" del reglamento que el club "culé" no podía invertir para nuevas incorporaciones más que una cuarta parte de lo que ingrese o se ahorre en traspasos y salarios. Por lo que si el argentino renovaba su contrato con el Barcelona antes del pasado 30 de junio y no quedaba libre, no hubiese surgido este inconveniente que hizo más difícil su continuidad en el club.

El próximo club de Leo Messi, hoy es una incógnita

A estas horas el futuro del 10 es incierto, incluso más que antes de disputar la Copa América cuando había sondeos con otras instituciones como el PSG o el mismísimo Manchester City. Seguramente, no tardarán en llegar los distintos memes o las fotos del 10 de la Selección argentina con las camisetas de varios clubes a lo largo y ancho del mundo.