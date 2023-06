Messi debutó como actor y en las redes fulminaron a Suar: "Es para darte una piña"

Lionel Messi debutó como actor en Los Protectores, la serie de Adrián Suar, y en las redes fulminaron a la figura de El Trece. El video que se volvió viral rápidamente.

Lionel Messi debutó como actor en Los Protectores, la serie liderada por Adrián Suar en Star+. El capitán de la Selección Argentina comenzó con una breve participación en el flamante material que ya puede verse en su segunda temporada a través de la plataforma de streaming de ESPN. En las redes sociales liquidaron a una de las principales figuras de El Trece.

En la escena que particularmente se hizo viral también aparecen Gustavo Bermúdez y Andrés Parra. En ese lapso, el delantero rosarino escucha a Renzo "Mago" Magoya, interpretado por "El Chueco", quien le hace una vergonzosa propuesta para llegar al fin al fútbol argentino. "Estoy pensando en un negocio, hablé con muchas empresas, para que todos los días juegues en un club distinto. De la A, de la B, de la C... Arrancás en Chacarita, Atlanta, Almirante Brown, después en Boca, River, todo, y terminás en tu querido Newell´s. "¿Qué pensás de esto que te estoy comentando, Leo querido?", le pregunta el artista.

Luego de unos segundos de incomodidad, con un Messi incrédulo, el crack le responde enojado: “Me parece que sos un desubicado vos, ¿cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá? Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... Lo que yo hago no lo hago por negocios". "¿Salgo lindo con los chicos y vos me venís con un negocio, estás loco?", agrega el ex-Barcelona en la parte más picante del adelanto.

Messi debutó como actor y las redes liquidaron a Suar: "Me sangran los ojos"

Sin embargo, los fanáticos de "La Pulga" no dejaron pasar la situación. Por un lado elogiaron al atacante por su buena labor inicial, aunque al mismo tiempo aniquilaron al actor y productor especialmente en Twitter...

Messi se estrenó en su faceta de actor junto a Suar.

¿De qué se trata Los Protectores?

Es una producción argentina completamente autóctona creada, producida y protagonizada por "El Chueco". En esta historia, Suar interpreta a Magoya, acompañado por Parra en el papel de Reynaldo "Colombia" Morán y Bermúdez como Carlos "Conde" Mendizábal. El hecho de que Messi aparezca en la segunda temporada a partir del domingo 25 de junio de 2023 la hace diferente.

La sinopsis oficial cuenta: "La trama gira en torno a tres representantes de fútbol en decadencia, enfrentando dificultades económicas, quienes deberán ingeniar una manera de salir de la quiebra. Formarán una alianza entre ellos, pero las cosas se complican cuando aparece una estrella del fútbol internacional y comienzan a competir por su atención. Sin embargo, deciden unirse temporalmente y asumir el trabajo de protectores".

La segunda parte comienza un año después de la creación de "Los Protectores S.A.", cuando los tres socios están disfrutando del éxito de posicionar a la empresa como una de las más destacadas en la representación futbolística de Latinoamérica y Europa. Sin embargo, de manera inesperada, sufren un ataque a su cartera de jugadores. Ernesto Cartens, un poderoso empresario siderúrgico interpretado por Martín Seefeld, decide establecer su propia agencia de representación y está decidido a reclutar a los mejores jugadores, la mayoría de los cuales pertenecen a la agencia de Mago, Reynaldo y Conde. A través de tácticas poco éticas, Cartens se apropia de estos jugadores, dejando a "Los Protectores S.A." prácticamente en la ruina. Los socios harán todo lo posible por recuperar lo que les pertenece.

Messi no será un personaje recurrente en la serie, sino que solamente aparece en el primer episodio. Esto se debe a que los protagonistas viajan a París y allí se encuentran con el astro.. Sin embargo, su aparición sin duda alguna cambiará el destino de los tres representantes y transformará por completo la trama de la obra. En cuanto a las nuevas incorporaciones, además de la participación del futbolista, la segunda temporada cuenta con la presencia recurrente de talentosos actores como Martín Seefeld, Jorgelina Aruzzi, Gastón Soffritti y Karina Mazzocco.