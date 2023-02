Mbappé subió una foto con Messi en PSG que revolucionó las redes sociales

La foto que Kylian Mbappé subió con Lionel Messi en PSG y revolucionó las redes sociales. La imagen del entrenamiento del crack francés con el capitán de la Selección Argentina.

Kylian Mbappé publicó una foto con Lionel Messi en el entrenamiento de PSG que revolucionó las redes sociales. El crack francés echó por tierra los rumores de la fría relación con el capitán de la Selección Argentina y se divirtió junto con él, en medio del clima caldeado en el club por el mal juego del equipo dirigido por Christophe Galtier y la derrota como local frente a Bayern Munich por la Champions League.

El delantero galo de París Saint-Germain integra un trío ofensivo de lujo junto con "Leo" y el brasileño Neymar, acaba de volver de una lesión complicada y busca recuperar el mejor nivel para dar vuelta la serie contra los alemanes por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Mientras tanto, "Kiki" disfruta en las prácticas en el predio del club liderado por el jeque qatarí Nasser Al Khelaifi.

La foto de Mbappé con Messi en PSG que impactó en las redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram (@k.mbappe), el astro de 24 años posteó una historia junto con el rosarino para sus más de 98 millones de seguidores. Allí se observa al ex Mónaco como si fuera un arquero: tirado sobre el césped con los guantes y un gorro puesto antes de que "Leo" definiera de zurda. Además, mencionó el perfil del ex Barcelona y agregó tres emojis de risa. Igualmente, todavía no hubo una respuesta de "La Pulga" desde su cuenta.

La foto que Mbappé subió con Messi y revolucionó las redes sociales.

Cuándo juega el PSG de Messi y Mbappé

El próximo partido del conjunto de Galtier será el domingo 26 de febrero de 2023 a las 16.45 horas de Argentina, cuando visitará a Olympique de Marsella en el clásico en el Estadio Velodrome, por la fecha 25 de la Ligue 1 de Francia. El máximo torneo de la Primera División es liderado precisamente por los parisinos, que le llevan cinco minutos a próximo adversario y único escolta en la tabla de posiciones.

Messi reveló la primera charla con Mbappé tras la final del Mundial de Qatar 2022

Luego del triunfo de "La Scaloneta" por penales en el Estadio Lusail de Doha, el ex Barcelona aclaró: "Hablamos con Kylian de los festejos, de cómo se había vivido en la Argentina". "Nada más, re bien... Tampoco uno quiere sacar el tema de la final y hablar de eso. Me tocó perder y estuve del otro lado, y yo no quería saber nada con hablar de eso en aquel momento. Por eso no quiero tocar el tema, pero todo bien con Kylian", culminó Lionel.