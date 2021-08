Lionel Messi no renovó con el Barcelona y se armó un ataque troll en su contra

Después de que el Barcelona anunciara la salida de Lionel Messi, el argentino fue víctima de un ataque troll en las redes sociales.

La noticia de que Lionel Messi no renovará con el F.C. Barcelona sorprendió a todo el mundo y rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales. Y claro que a esta novedad tampoco podían faltar los trolls, que rápidamente comenzaron una campaña contra el argentino en la que lo acusan de dejar en bancarrota al club catalán. "Como aficionado del Barcelona, ​​estoy feliz de no renovar el contrato del dictador Messi", reza el texto que cientos de usuarios de Twitter publicaron en la tarde de este jueves.

Así como las redes sociales tienen una gran utilidad para diversas cuestiones también son el transporte de haters y trolls. Más de un deportista o celebridad decidió darse de baja de las redes sociales debido a campañas masivas en su contra o para no tener que soportar el hateo por sus acciones, como ocurrió recientemente con la nadadora argentina Delfina Pignatiello que se alejó de las redes para cuidar su salud mental ante las críticas desmedidas.

Y como no podía ser de otra forma, Lionel Messi también sufrió un ataque troll luego de que se anunciara su salida del Barcelona. "Como aficionado honesto del Barcelona, ​​estoy feliz de no renovar el contrato del dictador Messi", comienza el texto que cientos de usuarios y copiaron y pegaron en Twitter. "En los últimos 4 años, le ha quitado 500 millones de euros a mi precioso club y solo tiene hat tricks contra el Eibar para demostrarlo", continúa el enunciado, obviamente faltando a la verdad, sobre todo respecto a los goles del argentino.

Para cerrar, el texto apunta a la situación económica que atraviesa el conjunto catalán: "¡Nos ha dejado en bancarrota y lo quiero fuera de mi club!". Vale recordar que no es la primera vez que el crack argentino es víctima de esta clase de ataques. En febrero del 2020, el presidente culé de entonces, Josep María Bartomeu, contrató a una empresa externa para mejorar su imagen pública. Esa compañía estaba asociada a una serie de cuentas que lo único que hacían era difamar a dirigentes opositores y jugadores, con Lionel Messi como principal blanco. Detrás de esta campaña habría estado el argentino Gastón Douek, un especialista en el manejo de base de datos muy cercano al PRO.

El comunicado del Barcelona sobre la salida de Messi

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del Club", cerró el comunicado.