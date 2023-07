La llamativa promesa de Messi a Beckham en Inter Miami: "Te voy a hacer"

La divertida chicana de Lionel Messi a David Beckham en Inter Miami. La promesa del capitán de la Selección Argentina al inglés a través de Instagram.

Lionel Messi chicaneó y hasta le hizo una divertida promesa a David Beckham en Inter Miami, a través de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi). El capitán de la Selección Argentina protagonizó una divertida respuesta al inglés para sus más de 481 millones de seguidores en la mencionada red social.

El exmediocampista de Manchester United y Real Madrid posteó una historia en su perfil (@davidbeckham) tomando mate con la mano derecha, con la izquierda en el bolsillo. Allí mencionó a la cuenta del delantero rosarino de 36 años y escribió en inglés, a puro desafío para el ex Barcelona y PSG: "If it´s good enough for Leo (si es lo suficientemente bueno para Leo)". Entonces, el astro replicó esa imagen y agregó, junto al emoji riéndose: "Yo te voy a hacer tomar unos buenos mates".

Sin haber realizado la pretemporada completa y con apenas algunos entrenamientos con el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino, "La Pulga" ya es la figura del conjunto rosa en la Leagues Cup. Con tres goles en dos partidos del argentino, Inter Miami avanzó cómodamente a la siguiente instancia y espera por la reanudación de la MLS (Major League Soccer), en la que marcha último en la tabla de posiciones en la Conferencia Este.

La gastada de Messi a Beckham en Instagram.

Horacio Pagani se cansó de Martín Arévalo por Messi y lo cruzó en El Trece: "Chupamedias"

El experimentado panelista de Pasión por el Fútbol se fastidió por los constantes elogios de su colega al capitán del Seleccionado y lo fulminó en vivo. Durante la edición del programa de televisión nocturno del domingo 23 de julio de 2023, el conductor Federico "Negro" Bulos introdujo el tema con la opinión de que el crack "nunca está cansado, nunca tiene problemas, se baja del avión y juega...". "¿Y qué se va a cansar, si está en un cumpleaños?", irrumpió Héctor Gallo. Ese disparador fue el motivo suficiente para que todos aportaran sus posturas al respecto y discutieran acerca del rosarino.

"Ya le empezamos a bajar el precio... LeBron James agarra el teléfono y hace así... se pone a grabar una historia. Serena Williams se pone a grabar una historia", defendió Arévalo al futbolista argentino. En ese instante, Horacio acotó que "tiene razón, ¡está en un cumpleaños, viejo!". "¡Y está en todo su derecho! Pero estamos en presencia del retiro efectivo de Messi", insistió Gallo.

"¿Qué retiro? El año que viene te va a dar la Copa América de vuelta", acotó Martín. "El mundo lo admira y vos hablás de retiro...", agregó. Incluso, manifestó que "es el número uno y va a ser el número uno hasta el día en el que se retire". Entonces, Pagani se fastidió y lo cruzó a puro grito: "¡No chupemos más medias, medias y medias! ¡Nadie lo discute todo eso! ¡Ahora está jugando en un cumpleaños, tiene razón él!".

"Toda la vida le dijeron que jugaba con equipos repletos de estrellas... ¡Está último este equipo! Y vamos a ver si no sale campeón", reiteró Arévalo. "¿Sabés lo grande que es que te admiren los mejores?", profundizó. "¡Bajá un poquito, en serio! Martín, bajá un poquito, laburá de periodista... ¡No seas chupamedias!", lo retó Horacio. "Pará, no peleen", quiso calmar las aguas el conductor Bulos para cerrar el momento.