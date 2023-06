Con Messi en Miami, el Gobierno celebró la inauguración de un vuelo directo Aeroparque-Miami

El Ministerio de Transporte envió un mensaje en redes sociales tras darse a conocer que Lionel Messi jugará en el Inter Miami. En Twitter, la cartera que conduce Diego Giuliano hizo una broma para jugar con el arribo del astro a Estados Unidos y los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

"Atención: Aerolíneas Argentinas a Miami desde Aeroparque, here we go!", exclamó la cuenta del Ministerio de Transporte. Y sumó: "Desde el 7 de agosto Aerolíneas Argentinas volará con aeronaves Airbus 330 desde Aeroparque a Miami y Nueva York, brindándole más conectividad y comodidad a las y los pasajeros".

La decisión de Messi

Después de varias idas y vueltas con respecto a su futuro, Lionel Messi decidió cuál será el equipo en el que jugará a partir de la próxima temporada después de haberse ido del Paris Saint Germain. El mejor jugador de la actualidad, finalmente decidió y seguirá su carrera en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos que preside David Beckham.

De esta forma, Messi definió cuál será el próximo equipo en el que jugará. La negociación entre el entorno del mejor jugador del mundo y su nuevo club incluyó múltiples ofertas. Entre ellas estuvo la del Barcelona y la del Al Hilal de Arabia Saudita, lo cual significó una millonada de dinero y de sentimientos encontrados para el campeón del mundo en Qatar 2022. En los últimos días, además, su padre tuvo varias reuniones con el presidente del club culé que permitían ver cómo se desarrollaban las transacciones con esa institución al que finalmente no regresará.

Messi tomó esta decisión rápidamente luego de que, la última vez que abandonó el Barcelona para irse al PSG, haya tenido que abandonar el club culé de un día para el otro y así, además, tuvo que correr para ponerse a punto físicamente. Ahora, el astro rosarino revió esa situación y decidió que, antes del 15 de junio, fecha en la que va a jugar con Australia en China tenía que tener todo definido.

Los datos, quizás los más notorios, muestran que la familia Messi nunca vendió la casa de Castelldefels, que cada vez que pueden se toman un avión para ir a su hogar y que, en cada entrevista, el capitán de la Selección recuerda lo que significó el sufrimiento de Thiago y Mateo, sus hijos, tras abandonar a sus compañeros de escuela. Sin embargo, a esta suma de datos ligados con el afecto y el cariño, hay que agregarle lo estrictamente reglamentario, lo económico y los tratados.