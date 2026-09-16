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Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul, Campeones Cup EN VIVO: horario y por dónde verlo

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

El Inter Miami enfrenta en la final de las Campeones Cup a Cruz Azul. Este torneo enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX en un partido único

Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul, Campeones Cup EN VIVO: horario y por dónde verlo

Lionel Messi vuelve a ser protagonista a nivel internacional con Inter Miami, que se prepara para disputar la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul. Este torneo enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX en un partido único que se jugará en el NU Stadium de Miami. Seguí el partido EN VIVO por El Destape

El encuentro, que comenzará a las 21 horas de Argentina, tendrá un condimento especial para el público nacional: Messi compartirá plantel con Rodrigo De Paul y verá el debut oficial de Cristian “Kily” González como entrenador principal del equipo estadounidense. 

Hace 17 minutos

La verdad sobre un pase de Lionel al otro Inter

«Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona». La frase pertenece a Lionel Messi y tuvo como destinatario a Massimo Moratti, por entonces presidente del Inter de Milán, en momentos en que el club italiano buscaba concretar la transferencia más importante del fútbol mundial.

El dirigente rememoró el intento en una entrevista concedida al diario catalán Sport. Según detalló Moratti, en 2012 envió a su vicepresidente a España con una propuesta de 500 millones de euros, suma sin precedentes para la época. Sin embargo, la negociación no llegó a iniciarse.

Hace 2 horas

Inter Miami vs. Cruz Azul: a qué hora y cómo ver en vivo desde Argentina la final

En el debut del "Kily" González como técnico de las "Garzas", el equipo de Florida quiere quedarse con nuevo título.

Lionel Messi en Inter Miami.

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Hace 4 horas

Messi va por otro título: cómo ver la final de Inter Miami vs. Cruz Azul

El equipo estadounidense de "Leo" quiere otro trofeo cuando se enfrente al combinado mexicano en la definición en la Campeones Cup, de la CONCACAF.

El Inter Miami va por más.

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12:24 | 15/09/2026

El "Kily" González es el nuevo DT de Messi en Inter Miami: cuándo debuta

Cristian "Kily" González es oficialmente el nuevo técnico del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. Cuándo y contra quién debutará el flamante DT del equipo de Lionel Messi.

Cristian "Kily" González es el nuevo DT del Inter Miami de Lionel Messi

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15:49 | 12/09/2026

Por qué el Kily González no debutó como DT del Inter Miami

Cristian "Kily" González sigue a la espera de poder dirigir al Inter Miami en el que juega Lionel Messi.

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16:01 | 10/09/2026

"Dos Copas América y un Mundial": el cruce de De Paul a Lewandowski y la crítica de Closs

En F12 por ESPN analizaron la discusión entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski. Mariano Closs cuestionó la actitud del volante argentino.

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11:00 | 10/09/2026

Messi se amigó con Lewandowski, pero ahora lo cruzó De Paul: "Bobo"

Rodrigo De Paul tuvo un picante cruce con Robert Lewandowski en pleno duelo entre Chicago Fire e Inter Miami por la MLS de Estados Unidos, del que también fue partícipe Lionel Messi.

El abrazo de Lionel Messi con Robert Lewandowski

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17:20 | 09/09/2026

A qué hora juega Messi con Inter Miami vs. Chicago Fire: dónde ver en vivo en Argentina ho

El futbolista argentino jugará esta noche por la fecha 24 de la MLS. Cómo se puede ver el partido estadounidense desde el territorio argentino.

Este miércoles no solo jugaría Messi sino también Rodrigo de Paul

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12:00 | 05/09/2026

Ver Inter Miami vs. Atlanta United con Messi y De Paul: dónde seguir la MLS

Una fecha más cerca del final de temporada en la MLS. Inter Miami enfrenta a un gran rival: Atlanta United.

Lionel Messi en el Inter Miami vs. Atlanta United. (Crédito de foto: AFP)

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17:07 | 02/09/2026

"Riquelme" jugará en Inter Miami con Messi: la historia del brasileño que idolatra a Román

Inter Miami sumó a Riquelme Fillipi, el joven brasileño cuyo nombre nació por la admiración de su padre hacia el ídolo de Boca.

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15:45 | 02/09/2026

River ya definió el futuro de Galarza: dónde jugará

Matías Galarza Fonda, volante figura de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026, tiene su futuro definido. Dónde jugará uno de los marginados por la dirigencia de River Plate.

Matías Galarza Fonda se va de River

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14:55 | 31/08/2026

Messi se retiró de la Selección: el adiós del crack que normalizó lo imposible

El capitán le puso un punto final a su impresionante carrera con la "Albiceleste", que fue de 21 años a pura magia. Goles, asistencias, títulos y un legado inigualable en todo sentido.

El adiós de Messi a la Selección Argentina deja un legado impresionante.

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16:00 | 29/08/2026

Ver en vivo Inter Miami vs. Montreal en vivo con Messi y De Paul

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se enfrentan este sábado contra el CF Montreal, en la búsqueda de nuevos puntos que les permitan mantenerse en las posiciones líderes.

Inter Miami vs. Montreal. (Crédito de foto: ESPN)

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12:09 | 28/08/2026

Cuándo juega Messi con Inter Miami vs. Montreal por la MLS: dónde ver en vivo a qué hora e

El conjunto rosa busca una victoria que lo acerque al liderazgo de la tabla en su grupo.

Lionel Messi en el equipo estadounidense.

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19:48 | 27/08/2026

Confirmado: Kily González será el nuevo técnico de Messi en el Inter Miami

González no dirige desde octubre de 2025, cuando terminó su último ciclo en Platense tras 14 partidos al mando y ahora será el DT del equipo de la Florida

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