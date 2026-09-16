Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul, Campeones Cup EN VIVO: horario y por dónde verlo

Lionel Messi vuelve a ser protagonista a nivel internacional con Inter Miami, que se prepara para disputar la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul. Este torneo enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX en un partido único que se jugará en el NU Stadium de Miami. Seguí el partido EN VIVO por El Destape

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El encuentro, que comenzará a las 21 horas de Argentina, tendrá un condimento especial para el público nacional: Messi compartirá plantel con Rodrigo De Paul y verá el debut oficial de Cristian “Kily” González como entrenador principal del equipo estadounidense.