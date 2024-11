Sampaoli se olvidó de Argentina y enfureció a los hinchas desde Francia: "Los mejores"

Las insólitas declaraciones de Sampaoli cuando asumió en Rennes.

Jorge Sampaoli fue presentado en Rennes de Francia y desató la furia de los hinchas argentinos a la distancia. El entrenador de 64 años, que dirigió a la Selección Argentina de Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018, "se olvidó" de su país natal durante la primera conferencia de prensa al mando del equipo galo.

En pleno diálogo con los medios de comunicación en la sala del estadio del club, "Sampa" declaró que los mejores jugadores del mundo salen de Francia y de Brasil, por lo que no mencionó a Argentina. Además, en su segunda experiencia en la Ligue 1 luego del paso por Olympique de Marsella, sostuvo que sigue el día a día de la competencia y que conoce a los futbolistas que forman parte del torneo de la Primera División.

Sampaoli se olvidó de Argentina y lo liquidaron: "Los mejores jugadores salen de Francia y Brasil"

Consultado en la conferencia de prensa acerca del máximo certamen local, el santafesino opinó que “el campeonato sigue mejorando" y agregó que "los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil". Al mismo tiempo, destacó que en el certamen "hay materia prima" y puntualizó: "Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (en el 2022). Me gusta cómo funcionan los equipos y sus transiciones”.

Antes de dirigir el primer partido oficial al frente del equipo que se ubica 13° entre 20 integrantes de la tabla de posiciones de la Ligue 1, el ex Sevilla y Flamengo reconoció: "Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado". Y aclaró para terminar: "Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables".

Las insólitas declaraciones de Sampaoli cuando asumió en Rennes.

Cuándo es el debut de Sampaoli como DT de Rennes

El estreno oficial del estratega argentino en el club francés será el domingo 24 de noviembre del 2024 a las 11 horas de Argentina frente a Lille como visitante en el Estadio Pierre-Mauroy, por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia.

Los números de Sampaoli como DT de Olympique de Marsella