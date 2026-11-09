La Liga de fútbol en el Vaticano: una Selección y un torneo en tierras de León XIV

León XIV aterrizó este domingo en Buenos Aires para iniciar la primera visita de un pontífice a la Argentina en 39 años, desde que Juan Pablo II recorrió el país en 1987. La agenda lo llevará por la Ciudad, Córdoba y Luján, y su perfil futbolero, que este año le dio más de un titular, llega en un territorio acostumbrado a leer la relación entre el Vaticano y la pelota.

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Durante doce años, esa relación tuvo nombre propio. Francisco fue el hincha de San Lorenzo más famoso del mundo, y con él también se formó un nuevo vinculo de la sede papal con el fútbol. Presidentes de federaciones y clubes, políticos e hinchas desfilaban en la Santa Sede con las camisetas operando como ofrendas. Distintas iniciativas también marcaron esta agenda, como los Partidos por la Paz, que se jugaron en 2014 y 2016 y tuvieron la presencia de Maradona en el campo de juego. Pero mas allá de esto, que son las historias mas conocidas, existe algo menos público pero no por eso menos interesante: el Vaticano, en tanto estado, cuenta con un fútbol propio que tiene estructura, historia y hasta rivalidades.

¿Cómo es el fútbol en el Vaticano?

El Estado más chico del planeta tiene liga desde la década del setenta, y cuenta con copa, supercopa, selección masculina, selección femenina y un torneo internacional de sacerdotes que la prensa italiana apoda el "Mundial vaticano". Todo es amateur y nada está afiliado a la FIFA ni a la UEFA. Esto tiene sentido: dentro de los muros del Vaticano no existe una sola cancha reglamentaria. Todo se juega en Roma, especialmente en el Campo Pio XI, a unos 20 minutos a pie de la Basílica de San Pedro.

La liga del Vaticano nació en 1972 bajo el nombre de Coppa Amicizia, organizada por la entonces Federazione Vaticanese Giuoco Calcio. Según el diario Avvenire, en sus orígenes hubo un partido fundacional entre los contadini, en su mayoría jardineros de Castel Gandolfo, y los sanpietrini, los operarios de la Fábrica de San Pedro. Desde entonces, el campeonato se convirtió en una de las instituciones más curiosas de la Santa Sede.

La particularidad está en la composición de los equipos. Cada club representa a un departamento del Estado: Dirseco, la Dirección de Servicios Económicos; Musei Vaticani, con el personal de los Museos; Gendarmeria, la policía vaticana; FC Guardia, la Guardia Suiza; y el Archivio, que agrupa a los empleados del Archivo Apostólico. También pasaron por el torneo Hercules Biblioteca, Teleposte y la Rappresentativa OPBG, del hospital pediátrico Bambino Gesù. Hoy compiten alrededor de ocho clubes con unos 250 afiliados, que juegan los lunes y martes, siempre fuera del horario laboral.

El primer campeón fue L'Osservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede, en 1973. Después llegaron los títulos de la Biblioteca en 1982 y de Teleposte en 1985 y 1986, mientras que Dirseco se consolidó como el club más grande del país con ocho campeonatos. La OPBG dominó el período entre 2019 y 2023, y el presente pertenece al Archivio Calcio, bicampeón en 2025 y 2026. Al calendario se suman la Coppa Sergio Valci, disputada desde 1985, y una supercopa que desde 2005 enfrenta al campeón de liga con el de copa.

El dato más llamativo, sin embargo, es una ausencia. La Guardia Suiza, el cuerpo militar más famoso del Vaticano, nunca ganó la liga. El propio sitio oficial de la Santa Sede lo tituló alguna vez con una ironía tomada de José Mourinho: el scudetto para los gendarmes y "zero tituli" para los suizos. La historia del torneo tampoco fue lineal. Hubo temporadas sin campeonato entre 1975 y 1978, otra en 1980 y una suspensión por la pandemia. Buena parte de las camisetas y los equipos llegan por donaciones de organizaciones y benefactores.

La selección del Vaticano, un equipo fuera de la FIFA

El Vaticano también cuenta con su propia selección, que obviamente, viste de amarillo y blanco, los colores de la Santa Sede. Como el país no está afiliado a la FIFA ni a la UEFA, no puede disputar eliminatorias, y forma parte de un grupo reducido de Estados soberanos (menos de una decena según cómo se cuente su status) cuyas selecciones quedan fuera del sistema oficial del fútbol.

Su historia arranca en 1985 con una victoria por 3 a 0 ante un equipo de periodistas deportivos austríacos. Sin embargo, su primer partido ante una selección afiliada a la FIFA, en lo que podría considerarse su debut oficial, llegó el 22 de noviembre de 1994, con un empate sin goles ante la siempre peculiar selección de San Marino en Roma. Vale aclarar, simplemente para disipar cualquier malicia, que San Marino enfrentó este partido con un combinado alternativo. Una curiosidad es que por la selección del Vaticano pasó incluso Giovanni Trapattoni, el mismo que ganó títulos con la Juventus y el Bayern Múnich y dirigió a la selección italiana. El entrenador había dicho que cuando se retirase quería dirigir este combinado, y lo hizo en 2010, cuando el equipo cayó por 1 a 0 ante un combinado de la Guardia di Finanza italiana (una fuerza especial de policía italiana dependiente directamente del ministro de Economía y de Finanzas).

La otra "curiosidad" de esta selección es que la conforman quienes trabajan en la Santa Sede, y casi ninguno tiene pasaporte vaticano. En un partido de 2002, apenas uno de los jugadores, Marcello Rosati, era ciudadano del país. Los resultados acompañan esa lógica amateur: el Vaticano nunca le ganó a otra selección, y según la FIFA todavía no pudo vencer a Mónaco, su rival más frecuente. Sus únicas victorias registradas fueron ante clubes, un 5 a 1 al SV Vollmond suizo en 2006 y un 1 a 0 a un equipo de Lutherstadt, en Alemania, en 2015.

Lo cierto es que mas allá de cualquier apreciación futbolística, gran parte de su calendario está dedicado a partidos benéficos. La Rappresentativa le ganó 5 a 3 a la Selección Italiana de Intendentes y jugó contra internos de la cárcel de Pescara. En 2021, por iniciativa de Francisco, una "Squadra del Papa" bautizada Fratelli tutti enfrentó a una selección de la World Rom Organization en el centro de entrenamiento de la Lazio, para recaudar fondos contra la exclusión.

En 2019 nació además la selección femenina, integrada por empleadas vaticanas y familiares. Su debut, el 26 de mayo de ese año en el Campo Pio XI, terminó con una derrota por 0 a 10 ante la Primavera de la Roma, y días después cayó 3 a 1 ante el Trastevere, de la Serie D. El primer partido internacional estaba previsto en Viena ante el FC Mariahilf, pero antes del inicio algunas jugadoras del equipo rival realizaron una protesta a favor del aborto, y la delegación vaticana se retiró del estadio.

La Clericus Cup, la otra Copa del Vaticano que es "el Mundial de la Iglesia"

Si la liga es el fútbol de los empleados, la Clericus Cup es el de los religiosos. El torneo nació en 2007 por una idea que el cardenal Tarcisio Bertone había planteado un año antes, y lo organiza el Centro Sportivo Italiano. Participan seminaristas y sacerdotes de los colegios pontificios de Roma, unos 16 equipos con entre 350 y 400 jugadores inscritos de 60 a 70 nacionalidades. Por esa diversidad, los medios italianos lo llaman el "Mundial de la Iglesia".

El reglamento tiene particularidades propias. Los tiempos duran 30 minutos y existe una tarjeta azul que implica una expulsión temporal de cinco minutos. No hay empates: si el partido termina igualado, se define por penales. También está prohibido insultar, al punto de que monseñor Claudio Paganini, presidente del torneo, propuso que los curas les enseñaran a los profesionales "99 maneras de no blasfemar". Antes de cada encuentro, los jugadores leen la Biblia y rezan.

El club más ganador es el Pontificio Collegio Urbano, conocido como los Leones de África de Propaganda Fide. Los North American Martyrs, seminaristas estadounidenses, se impusieron en 2012, 2013 y 2018, y por ser todos del mismo país tienen permitido entonar su himno antes de los partidos. Hubo también un toque argentino en todo esto: en una final, la Gregoriana venció 3 a 1 al Angelicum con un gol de un compatriota, Sebastián Vivas. Que sean curas no impidió peleas, polémicas ni hinchadas tan intensas que la prensa internacional las convirtió en noticia. Tras la pausa obligada entre 2020 y 2023, la edición de 2024 tuvo a Sedes Sapientiae en su primera final ante un Collegio Urbano que disputaba la sexta consecutiva, y el calendario sigue pensado para que la definición coincida con la final de la Champions.

Ese mismo universo de seminaristas fue el que conoció de cerca Robert Prevost. Nacido en Chicago en 1955 y nacionalizado peruano, el papa es sobre todo un hombre de tenis, que todavía practica, y de baseball, fanático de los Chicago White Sox. Pero en junio de este año, al responder la carta de Renzo, un chico de seis años, contó que en Trujillo jugaba con los seminaristas como defensor. "No era un gran goleador", aclaró, y agregó que seguía de cerca a los equipos peruanos.

Ese mes, el fútbol lo acompañó durante todo su viaje a España. En el avión a Madrid, el día de un Clásico español, lanzó una frase que se volvió viral: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid". Dos días después llenó el Santiago Bernabéu y habló de un "golazo para siempre" de la Iglesia madrileña, y el 11 de junio la junta directiva del club lo nombró Socio de Honor, la máxima distinción de la institución, algo que ningún pontífice había recibido. Para el Mundial también a Estados Unidos y dedicó su intención de oración a que el torneo fuera un espacio de encuentro y no de exclusión. Llega ahora a la Argentina como cabeza de un Estado cuyo fútbol se juega fuera de sus propios muros, entre archivistas, gendarmes y seminaristas que patean penales para no empatar.