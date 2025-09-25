River Plate es eliminado de la Libertadores tras caer ante Palmeiras

Andreas Pereira, del Palmeiras, en acción con Marcos Acuña, del River Plate, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el Allianz Parque, São Paolo, Brasil

S, 25 sep (Reuters) -River Plate cayó el miércoles 3-1 en su visita al Palmeiras brasileño y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores con un marcador global de 5-2.

Maximiliano Salas abrió el marcador para River, mientras que Palmeiras remontó con un doblete del argentino José Manuel López y un gol de Vitor Roque.

"Sabíamos que iba a ser durísimo. La clave fue no volvernos locos cuando sufrimos el primer gol. Hemos ganado muchos partidos así y dejamos afuera a un enorme rival", dijo López a la televisión local.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"A lo largo de la serie los dos equipos estuvieron bien, pero fuimos más eficaces, generamos más situaciones y fuimos mejores", añadió.

El "Verdão", que ganó tres veces la competencia y se impuso en la ida en Buenos Aires por 2-1, enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre São Paulo y Liga de Quito.

En el partido disputado en el estadio Allianz Parque de São Paulo, River sorprendió al abrir el marcador al minuto 8 por intermedio de un remate de cabeza de Maximiliano Salas.

La ilusión del "Millonario" empezó derrumbarse cuando Vitor Roque aprovechó un rebote del meta Franco Armani y le dio a los 51 minutos el empate a Palmeiras.

El segundo gol del conjunto brasileño lo anotó a los 91 el argentino José Manuel López con un penal, tras una infracción sobre Facundo Torres que derivó en la expulsión de Marcos Acuña.

El "Flaco" López completó su doblete a los 94 minutos con un remate por encima de Armani después de una gran acción individual.

"Se nos escapa en un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Después nos empatan, pero así y todo tuvimos algunas ocasiones. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos", indicó el DT de River, Marcelo Gallardo, en rueda de prensa.

El rival de Palmeiras se definirá el jueves cuando el São Paulo reciba a Liga de Quito luego de perder 2-0 en la ida en Ecuador.

Por el otro lado del cuadro, Racing Club espera por el ganador del duelo que Estudiantes jugará como local ante Flamengo después de su derrota 2-1 en la ida en Río de Janeiro.

Con información de Reuters