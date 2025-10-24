Liga golea 3-0 al Palmeiras en la semifinal de ida de la Libertadores

Copa Libertadores - Semifinal - Partido de ida - LDU Quito vs Palmeiras

ters) -Liga Deportiva Universitaria dio la gran sorpresa el jueves al golear 3-0 como local al Palmeiras brasiñeño en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Un doblete del boliviano Gabriel Villamil y un gol del argentino Lisandro Alzugaray hicieron la diferencia en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de Quito con tres goles en el primer tiempo.

"Fue un esfuerzo muy grande del equipo, hemos trabajado muchísimo para llegar bien a esta semifinal. Irnos con una ventaja así es muy importante. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho", dijo Villamil tras la victoria.

El "Verdão", que ganó en tres ocasiones la Libertadores y alcanzó las semifinales por cuarta vez en las últimas cinco ediciones, cayó como visitante tras cinco triunfos seguidos en la actual competencia.

En el partido disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Palmeiras abrió el marcador a los 16 minutos por intermedio de un remate de Villamil luego de un centro de Leonel Quiñonez.

El segundo gol del conjunto local llegó a los 27 con un penal anotado por el argentino Alzugaray tras una mano de Andreas Pereira dentro del área.

Sobre el final del primer tiempo, Villamíl completó su doblete a los 45 con otra aparición de frente a la portería tras un centro atrás de José Quintero.

"Hicimos buenos partidos de visitante, ganamos al São Paulo e hicimos un buen partido con Botafogo, y ahora nos toca ir de nuevo a Brasil", indicó Villamil.

Liga quedó con un hombre menos a los 96 minutos por la expulsión de Bryan Ramírez.

La revancha por un lugar en la final a partido único en Lima se disputará el jueves en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

Con información de Reuters