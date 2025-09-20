Levante vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

El próximo martes 23 de septiembre, a partir de las 16:30 (hora Argentina), Real Madrid visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Levante y Real Madrid

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante ganó su último duelo ante Girona por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 9 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Real Madrid acabó en empate por - ante Espanyol. Intentará extender su racha victoriosa: no ha perdido en sus últimos 4 partidos. Con una cifra de 8 tantos a favor, sus rivales han vencido su portería en 2 ocasiones.

Real Madrid ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Real Madrid se quedó con la victoria por 6 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG).

Real Madrid protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Atlético de Madrid, el Derbi de Madrid. Este importante partido, cargado de historia, será el 27 de septiembre, a partir de las 11:15 (hora Argentina), en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 4 Betis 9 6 2 3 1 2 18 Levante 1 4 0 1 3 -4

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Getafe: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Oviedo: 4 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

