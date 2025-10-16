Levante vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Levante recibe el próximo domingo 19 de octubre a Rayo Vallecano por la fecha 9 de la Liga, a partir de las 13:30 (hora Argentina) en el estadio Ciutat de València.
Así llegan Levante y Rayo Vallecano
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante sacó un triunfo frente a Real Oviedo, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Real Sociedad. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 7 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante fue el ganador por 2 a 4.
El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|13
|Levante
|8
|8
|2
|2
|4
|-1
|14
|Rayo Vallecano
|8
|8
|2
|2
|4
|-2
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Celta: 2 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 10: vs Alavés: 26 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas