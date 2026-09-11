Kylian Mbappé habló sobre el meme que lo compara con un dictador y habló sobre la importancia de remarcar el mal que hicieron esas persoas en el mundo.

Kylian Mbappé está acostumbrado a que hablen de él por sus goles, por sus títulos y también por el peso que tiene dentro de cada vestuario que integra. Pero esta vez, el delantero francés decidió ponerle un límite a una broma que circula hace meses en las redes sociales y que lo muestra como un dictador, con una profunda reflexión política.

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La broma nació en las redes en abril pasado y juega con la idea de que Mbappé tendría una influencia desmedida en los equipos donde juega. Algunas publicaciones incluso lo muestran como un líder autoritario que concentra las decisiones deportivas.

Consultado por la revista France Football, el capitán de Francia reconoció que puede encontrarle el lado gracioso a la tendencia. Sin embargo, se puso firme con las comparaciones que involucran a personajes históricos responsables de violencia y tragedias. “En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma. Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia”, explicó Mbappé.

El futbolista, de 27 años, fue todavía más contundente al referirse a la comparación con personas responsables de asesinatos y del sufrimiento de millones. “Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida”, afirmó.

La reflexión política de Kylian Mbappé

Más allá del meme, Mbappé aprovechó la consulta para hacer una reflexión sobre el límite entre el humor y determinadas referencias históricas. El delantero del Real Madrid consideró que algunas de estas publicaciones pueden ser simplemente una forma de entretenimiento en internet, pero también señaló que detrás de determinadas bromas puede existir una falta de conocimiento sobre el significado de las figuras con las que se lo compara.

En ese sentido, habló directamente de cuestiones políticas."No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se hace en tono de broma y no llega a tanto, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente".

Mbappé aclaró, de todos modos, que no interpreta todas las bromas de la misma manera. Su relación con Ousmane Dembélé es un ejemplo: el atacante del Paris Saint-Germain comenzó a llamarlo “Mobutu” después de encontrar el apodo en las redes sociales. “Ousmane es diferente. ¡Lo encontró en las redes sociales! Simplemente se está riendo”, explicó el capitán francés.

Por qué Dembélé le dice “Mobutu” a Mbappé

El curioso apodo incluso llegó al vestuario de la selección francesa. La escena que lo hizo público ocurrió durante un viaje en avión. En un video difundido por la Federación Francesa de Fútbol, los jugadores compartían un momento distendido cuando Dembélé sorprendió al dirigirse a Mbappé como “Mobutu”. La referencia corresponde a Mobutu Sese Seko, militar y político que gobernó Zaire —actual República Democrática del Congo— entre 1965 y 1997.

La elección del nombre tampoco apareció de la nada. Para ese momento, las redes sociales ya habían instalado una comparación entre Mbappé y el antiguo mandatario africano a partir de las bromas sobre el supuesto poder del futbolista dentro de sus equipos.

Quién fue Mobutu Sese Seko

Mobutu Sese Seko, dictador de Zaire, junto al Papa Juan Pablo II.

La referencia utilizada en los memes tiene un fuerte componente histórico. Mobutu Sese Seko llegó al poder mediante un golpe de Estado y permaneció durante más de 30 años al frente de Zaire. Su gobierno quedó marcado por el culto a la personalidad, la persecución de opositores y numerosos episodios de corrupción. Además, durante su administración se produjo una enorme concentración de poder mientras el país atravesaba una profunda crisis económica y social.

Mobutu acumuló una importante fortuna personal pese a que Zaire contaba con grandes recursos naturales y sufría graves dificultades económicas. Por ese motivo, su nombre quedó asociado al autoritarismo, la corrupción y el ejercicio prácticamente absoluto del poder. Es justamente esa carga histórica la que Mbappé considera problemática cuando el meme deja de ser una simple caricatura sobre su personalidad o liderazgo.

Cómo nació el meme de “Mbappé dictador”

El fenómeno conocido como “Mbappé Dictator” comenzó a ganar fuerza en las redes sociales durante los primeros meses del 2026. La idea no plantea una comparación política real entre el futbolista y un dictador. Se trata de una sátira construida alrededor de la supuesta influencia de Mbappé en las decisiones deportivas de sus equipos.

Las publicaciones apuntan especialmente a su peso tanto en la Selección de Francia como en el Real Madrid. Con el tiempo, los memes se volvieron cada vez más elaborados: aparecieron montajes, ilustraciones y fotografías en las que el delantero era representado con características propias de un gobernante autoritario.

La tendencia tuvo uno de sus momentos de mayor repercusión durante abril. En ese período, distintos medios franceses analizaron el liderazgo de Mbappé dentro del seleccionado y alimentaron las discusiones sobre el lugar que ocupa el delantero en el grupo.