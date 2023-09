Tambalea el futuro de Julián Álvarez en Manchester City: "Plan B"

El futuro de Julián Álvarez en Manchester City tambalea por una decisión en el mercado de pases, que coloca al delantero de la Selección Argentina como un plan B en Europa.

El futuro de Julián Álvarez en Manchester City tambalea, de acuerdo con la información de diversos medios de comunicación en Europa. Relegado por Pep Guardiola en la consideración por la preferencia del entrenador por el noruego Erling Haaland en su posición, ahora el exdelantero de River está en la órbita de otros gigantes del Viejo Continente.

Entre los clubes poderosos que anhelan quedarse con el cordobés de 23 años aparece nada menos que Real Madrid. Según Sky Sports, la "Araña" es el plan B del "Merengue" por si no puede contratar a Kylian Mbappé como refuerzo en los próximos mercados de pases. Si el crack francés de PSG no se marchara a la Casa Blanca, el campeón de América y del mundo con la Selección Argentina es una de las alternativas que analiza el presidente Florentino Pérez.

El sitio que dejó vacante Karim Benzema tras su partida al fútbol de Arabia Saudita todavía no fue ocupado por un centroatacante puro, ya que el entrenador Carlo Ancelotti decidió jugar con Rodrygo en ese puesto, con Vinicius y Jude Bellingham en la ofensiva más la alternativa de Joselu como "9". Si bien Harry Kane y Romelu Lukaku fueron analizados por la directiva merengue tras la negativa de Mbappé, finalmente sus fichajes no se concretaron.

De cualquier manera, Manchester City no dejará salir a Julián Álvarez por menos de 80 millones de euros, después de habérselo comprado a River a cambio de 20 millones en 2022. La lesión de Kevin De Bruyne y la partida de Ilkay Gündogan rumbo a Barcelona le abrieron espacios al argentino, ya que Guardiola decidió jugar con dos delanteros en varias ocasiones. Así y todo, la ilusión de la "Araña" de vestirse de blanco podría hacerse realidad en 2024.

Cuando Julián Álvarez estuvo a prueba en las infantiles de Real Madrid.

Cuando Julián Álvarez se probó en Real Madrid

Con apenas 11 años, el cordobés pasó por las divisiones infantiles del "Merengue" y allí quedaron deslumbrados con sus grandes cualidades. Su primer entrenador, Rivardo Varas, detalló que “participó de algunos campeonatos, incluso fue goleador. Pero como era menor, el Madrid no podía fichar chicos de esa edad”. Incluso, sentenció que "la única alternativa era mudar a toda su familia a España, algo que finalmente no sucedió" porque sus allegados en Calchín no estaban convencidos de trasladarse tan temprano.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City