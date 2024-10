Los hinchas del Atlético de Madrid explotaron de bronca por Julián Álvarez: "México"

Los hinchas del Atlético de Madrid explotaron de bronca por Julián Álvarez.

En la previa de una nueva fecha de LaLiga de España, el Atlético de Madrid sorprendió a Julián Álvarez con un posteo en las redes sociales que no cayó bien entre los hinchas. El mismo tiene que ver con las "habilidades" del delantero de la Selección Argentina que viene de marcar un gol contra Bolivia en la doble fecha de Eliminatorias, pero no precisamente con él. La publicación generó controversia y los fanáticos no dudaron en mostrar su descontento.

El problema con respecto al futbolista es que desde la institución subieron una foto de un Pokémon para compararlo con él. Sin embargo, el origen del personaje elegido de la famosa serie animada no tiene relación alguna ni con el atacante ni mucho menos con su apodo. Esto fue motivo suficiente para que los simpatizantes del conjunto "Colchonero" no se guarden nada cuando vieron la imagen y cuestionen el error cometido.

El Atlético de Madrid compartió una foto animada de Julián Álvarez junto a Hawlucha, un Pokemon con origen en México que, para colmo, es "tipo volador y lucha libre". Es decir, no representa para nada la "Araña", el mote por el cual se lo reconoce al exhombre de River Plate. El personaje n°701 de la serie japonesa aparece en su página oficial y en su descripción dice: "Remata a sus rivales con elegancia dando ágiles saltos con la ayuda de sus alas. Se trata de una técnica que perfecciona en su bosque natal".

Con respecto a las reacciones de los hinchas, muchos de ellos opinaron sobre la figura elegida para reconocer al campeón del mundo y otros remarcaron que justamente no optaron por una que lo represente. "Tenéis como 1000 pokemons y ponéis al único pokemon que está basado en México"; "Galvantula, Spinarak, Ariados, Tarountula, Dewpider, Araquanid. Todos Pokemon araña. Y ponéis a Hawlucha, que además es un luchador mexicano. Sin sentido" y "Sabéis que hay como 4718 pokemos que son literalmente arañas? No valéis ni para eso" fueron algunos de los comentarios de los fans indignados.

La foto que enfureció a los hinchas del Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

11 partidos oficiales.

3 goles.

635 minutos disputados.

Sorpresa para Julián Álvarez: Simeone lleva a un "tapado" argentino a Atlético Madrid

Julián Álvarez se sumará otra vez al plantel del Atlético de Madrid que comanda Diego "Cholo" Simeone y tendrá un nuevo compañero en el primer equipo. El DT del "Colchonero" tomó una terminante decisión poco después de que uno de sus futbolistas sufriera una lesión y le dará el lugar a un argentino que todo indica que lo reemplazará. Por supuesto, la determinación del entrenador generó sorpresa y expectativa por ver al joven que se perfila para ocupar un lugar en la defensa rojiblanca.

Se trata de Gerónimo Spina, de 19 años y con un pasado conflictivo en Estudiantes de La Plata. El zaguero dejó dicho club en el 2023 con mucha controversia para unirse al Atlético de Madrid B y ahora tendrá la gran oportunidad de su carrera para hacer su debut en el próximo partido. Claro que todo quedará en manos del técnico, quien lo utilizaría en lugar de Robin Le Normand, quien todavía no se recupera del fuerte golpe en el derbi contra Real Madrid en el empate 1 a 1.