Jugó en el ascenso y fue seguridad del Papa León XIV: "Una energía"

Un exjugador que pasó por el ascenso y la Primera División del fútbol argentino, que actualmente trabaja como empleado de seguridad, acompañó al Papa León XIV en uno de sus recorridos por Sudamérica de los últimos días. Sin embargo, no fue en nuestro país sino en suelo uruguayo con Pablo Melo estando muy cerca suyo. El exdefensor charrúa pasó por dos clubes de nuestro país en su etapa como futbolista y su vida cambió radicalmente con el paso de los años.

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Pablo Melo, de jugar en el ascenso y Primera de Argentina a acompañar al Papa León XIV como seguridad

A lo largo de su carrera, el entonces defensor pasó por diferentes equipos pero vivió la inédita y única campaña en la máxima categoría de Tiro Federal. Hoy el elenco rosarino disputa la liga regional 20 años después de haber jugado contra los grandes. Melo disputó sólo 14 encuentros de aquella temporada y descendieron a la B Nacional. Allí, pero recién en 2011, llegó a San Martín de San Juan para jugar en la misma división sumando un total de 10 partidos.

Su retiro se dio años más tarde mientras se formaba para trabajar como seguridad privada dentro del deporte, rol que cumple actualmente representando nada más y nada menos que a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), además de una agencia. A raíz de su trabajo le llegó la oportunidad de ser custodio del sumo pontífice en el país hermano antes de su arribo al suelo argentino. Con respecto a esta experiencia, Melo contó detalles de cómo fue estar al lado de León XIV y ser parte de estas jornadas históricas.

Pablo Melo siendo seguridad del Papa León XIV en Uruguay

La experiencia de Pablo Melo con el Papa León XIV

"Sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Yo no entiendo mucho de política y religión, es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar", esbozó Melo cuando le consultaron acerca del momento que lo tuvo cerca en Paysandú, en una entrevista brindada al medio El Espectador de Uruguay. Por otro lado, el exdefensor destacó que "había como una energía ahí, que la sentí muy en lo profundo". Igualmente, en la misma nota aclaró que su agencia trabajó como apoyo a la seguridad privada del Vaticano.

La carrera de Pablo Melo antes de ser seguridad y estar cerca del Papa León XIV

En cuanto a su recorrido en el fúbol profesional, el exdefensor de hoy 44 años jugó mayormente en Uruguay pero tuvo dos experiencias en el fútbol argentino. Tiro Federal en Primera y San Martín de San Juan en la B Nacional fueron los dos equipos que representó en nuestro país, pero también vistió diferentes camisetas uruguayas e incluso la de su seleccionado en 2003 y 2004.

Es el caso de su carrera en Uruguay pasó por: Manta FC, Aragua FC, Cerrito, Danubio, Nacional, Liverpool y Cerro, además de una experiencia en el América de Cali de Colombia. A su vez, llegó a jugar partidos tanto de Copa Libertadores como de Sudamericana y tres amistosos con la "Celeste" de la mano de Juan Ramón Carrasco como entrenador. Tanto en la Copa América Perú 2004 como en las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial Alemania 2006 fue convocado pero nunca ingresó.