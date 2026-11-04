Un jugador de la Selección Argentina sorprendió y se se sumó al reclamo tras el ataque a mujeres trans

Rodrigo De Paul usó sus redes para sumarse al repudio que recorre la Argentina. El mediocampista de Inter Miami y campeón del mundo con la Selección Argentina compartió dos historias en Instagram tras el ataque de una patota contra mujeres trans en los bosques de Palermo y luego de que se conociera la cifra récord de femicidios de octubre, que fue 43, uno cada 17 horas.

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Las dos historias que compartió De Paul

El campeón del mundo no escribió un texto propio. Este miércoles por la tarde eligió dos videos que ya circulaban en Instagram y los replicó en su cuenta de Instagram.

La primera historia es un fragmento de El Arranque de El Observador, el programa de la radio El Observador 107.9 en el que participa Agustina Girón. Allí, la periodista repasa las cifras de violencia de género del último mes.

"Este fue el peor octubre desde el año 2008", advierte. Y suma que hubo 43 femicidios en el mes y 465 tentativas en lo que va del año. "Es una locura, no puede seguir así esto y nada cambia, nada cambia", cierra la cronista en el recorte de un video. El clip se acompaña con imágenes de marchas de Ni Una Menos y un cartel que pregunta: "¿A cuántas muertas te podés acostumbrar?".

La segunda historia es un video de Miguel Ángel Fortunato, conocido en redes como Mike Records. En un monólogo de poco más de un minuto, interpela directamente a los varones. "No alcanza con no ser un hijo de puta. Lo digo como hombre. Octubre fue el mes con más femicidios del año. Y hace un par de días vimos en Palermo un grupo de hombres atacando a mujeres trans, filmándolo y cagándose de risa", arranca.

Luego lanza la pregunta que también titula su publicación: "¿Dónde estamos los hombres que supuestamente no somos así?". Y cierra con un pedido: "Si sos hombre y esto también te indigna, que no se note solamente cuando ves una noticia; que se note cuando tengas que frenar a otro hombre. Ahí empieza el cambio".

Qué pasó en Palermo con violento el ataque a trabajadoras sexuales trans

El ataque ocurrió el último fin de semana en la zona de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en los bosques de Palermo. Un grupo de más de 50 jóvenes y adolescentes persiguió y golpeó con palos, piedras, botellas y conos a trabajadoras sexuales trans. Además, lo filmaron y lo subieron a las redes.

La fiscal Andrea Scanga, a cargo de la Fiscalía N° 13 de la Ciudad, especializada en discriminación, abrió una investigación de oficio. El caso se investiga como "lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género". Hasta ahora no hay detenidos.

"Nos atacaron con palos, botellas. Yo tengo el ojo morado. Ellos vinieron preparados para eso", contó una de las víctimas en la puerta de la Defensoría porteña.

La justicia tomó medidas tras el ataque

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar de oficio la agresión transfóbica perpetrada contra varias mujeres trans en la zona de Palermo. Las actuaciones legales se encuadran bajo la carátula de lesiones agravadas por odio a la identidad de género, mientras los investigadores avanzan para dar con los culpables y solicitar el aporte de testigos e involucradas.

La instrucción del expediente quedó en manos de la fiscal Andrea Scanga, al frente de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 porteña, organismo enfocado en problemáticas de discriminación. De acuerdo con datos brindados por fuentes de la causa a El Destape, la investigación se encuentra en marcha y, en esta etapa inicial, el suceso fue calificado como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Con el fin de individualizar a los agresores y precisar las responsabilidades individuales, la fiscalía ordenó las primeras diligencias probatorias.

Para el avance del expediente resulta clave recabar declaraciones testimoniales. Desde la fiscalía enfatizaron la relevancia de que las damnificadas se presenten a prestar declaración y que cualquier persona que presenciara el episodio sume información útil para la reconstrucción histórica. A su vez, los peritos buscan constatar el alcance y la severidad de los daños físicos que sufrieron las mujeres agredidas.

Las cifras: 240 víctimas y 9 transfemicidios en 2026

Los números a los que se refieren las historias de De Paul surgen del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de La Casa del Encuentro:

43 femicidios en octubre , uno cada 17 horas. Es la cifra mensual más alta desde que se hacen estos informes, en 2008.

240 víctimas fatales de violencia de género entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2026.

9 transfemicidios en lo que va del año.

207 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, y 24 femicidios vinculados de varones y niños.

465 tentativas de femicidio.

"Desde que realizamos estos informes en 2008 nunca tuvimos una cifra semejante; no nos asombra, nos duele", dijo Ada Rico, presidenta de la organización.

El número de transfemicidios coincide con la alerta que lanzó María Belén Correa, directora del Archivo de la Memoria Trans: "En este año ya van 9 compañeras asesinadas".