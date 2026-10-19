El jugador de Los Leones, Nicolás Keenan, y el primer ministro de los Países Bajos anunciaron que serán padres: “Alguien muy especial viene en camino”

El delantero de Los Leones y el primer ministro de los Países Bajos confirmaron en sus redes sociales que esperan a su primer hijo para 2027 mediante un proceso de gestación subrogada. Una historia de amor que traspasó fronteras y rompió prejuicios.

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Nicolás Keenan y Rob Jetten atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. El integrante del seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, Los Leones, y el actual primer ministro de los Países Bajos anunciaron públicamente que se convertirán en padres por primera vez.

A través de una emotiva publicación compartida en sus redes sociales, la pareja mostró la imagen de una ecografía y confirmó que el nacimiento de su primer hijo está previsto para 2027, a través de un proceso de gestación subrogada. En el mismo mensaje, la pareja dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia la donante de óvulos, hacia Lisa —la mujer gestante— y hacia sus respectivas familias por acompañarlos en el proceso.

“Estamos increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño”, expresó Jetten. La historia de amor entre el deportista argentino y el dirigente neerlandés comenzó en 2022. Durante los primeros meses, ambos optaron por mantener el vínculo en el ámbito estrictamente privado.

Tiempo después, el propio Keenan reveló que en los inicios sintió miedo frente a los posibles prejuicios o reacciones del entorno deportivo y político. Sin embargo, decidió dar el paso y hacer pública la relación de manera abierta durante los Juegos Olímpicos de París 2024. A fines de ese mismo año, la pareja anunció su compromiso. El camino institucional de Jetten continuó en ascenso: tras el triunfo de su partido (D66) en las elecciones parlamentarias de octubre de 2025, en febrero de 2026 asumió formalmente como primer ministro de los Países Bajos.