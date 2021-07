Estrella de Tokio 2020 llegó a la final, pero se retiró: qué le pasó a Simone Biles

Una estrella mundial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se retiró de la competencia en plena final. Qué fue lo que le sucedió a Simone Biles y por qué abandonó a último momento la gimnasia artística.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no dejan de sorprender a millones de espectadores de todo el mundo. En plenas etapas de definiciones, una noticia generó revuelo en las últimas horas: Simone Biles, estrella de la gimnasia artística de Estados Unidos, abandonó la final en la disciplina gimnasia rítmica por equipos de manera inesperada. El momento trascendió en los canales de televisión de todo el planeta y generó incertidumbre.

Ganadora de diversos títulos mundiales que tuvieron lugar en Antwerp, Nanning, Glasgow, Doha y Stuttgart; y también un enorme desempeño en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde obtuvo cuatro medallas de oro y una de bronce, Biles protagonizó un escándalo este martes. La multicampeona realizó una prueba en el marco de la final de "gimnasia rítmica por equipos" y tomó una drástica decisión tras su performance.

Cuando le llegó el turno de mostrarse frente al público, la joven de 24 años ofreció un salto poco seguro y culminó de manera desordenada. Consciente de su falla, la estadounidense se marchó hacia donde estaban sus pertenencias, saludó a sus compañeras de equipo y luego se cambió para abandonar el estadio.

Por qué Simone Biles abandonó la final de gimnasia rítmica por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Pese a que estaba anotada para competir en barras asimétricas, Simone Biles dejó la zona de competencia y el público quedó asombrado. Ante semejante situación, la delegación de Estados Unidos debió dar explicaciones. ¿Por qué la estrella abandonó el circuito en plena final? Según indicaron, la joven presentó problemas físicos, por lo que no pudo continuar: "Es un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones".

El curioso posteo de Simone Biles antes de competir en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Hace unos días, y antes de competir en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Simone Biles reconoció en Instagram que le cuesta mucho lidiar con la presión en las competencias: "No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente me siento como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros a veces. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja!". Y advirtió: "¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente. Ellos significan el mundo para mí".