Delfina Pignatiello habló tras el debut: ""A cambiar la cabeza, esto no terminó"

Luego del fallido estreno en Tokio 2020, la joven nadadora argentina rescató que le sirvió de aprendizaje y dejó un mensaje de esperanza para las pruebas que todavía faltan en la pileta en Japón.

Más allá del fallido estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Delfina Pignatiello no quiso dramatizar apenas terminada la prueba y prefirió rescatar lo positivo de esta experiencia. “Fue mi debut en un Juego Olímpico y me dejó muchas emociones en los días previos y hoy: algunas raras, que nunca había sentido, y otras que hace mucho no sentía. Esta vez, quizás los nervios no jugaron de mi lado”, reconoció.

Luego de haber terminado octava y última en la serie de los 1500 metros estilo libre con un tiempo de 16.33.59, la nadadora de 21 años profundizó: “Me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación, que es lo más importante. Después de la pandemia, de estar tanto tiempo parados sin poder entrenar y viendo a las rivales que podían volver...Todo lo que maduré, lo que la cuarentena me enseñó del proceso hasta acá, las barreras que atravesé. No me quedo con el resultado de hoy porque que no era lo que yo quería y esperaba, ni para lo que había entrenado”.

La nacida en San Fernando destacó que esta fue su “primera carrera internacional de alto nivel después de mucho tiempo” y, con la voz entrecortada, reflexionó respecto del hecho de haber quedado eliminada en la instancia de la clasificación, sin siquiera haber alcanzado la final: “Es un deporte muy duro. No siempre se dan los resultados, se pierde más de lo que se gana, eso lo estoy aprendiendo”.

"Me quedo con eso que aprendí, crecí y maduré en este tiempo. Si no es hoy, se dará otro día. Hay que ser perseverante y consistente, trabajar duro por lo que uno sueña y cree. En algún momento los resultados se dan”, amplió la joven que es la gran ilusión nacional en la natación de cara al futuro.

Además, Pignatiello se lamentó porque el coronavirus postergó un año el certamen para el que ella estaba mejor en todo sentido en 2020: "Yo había entrenado para más que esto, me sentía súper bien, pero no se me dio. Nunca vamos a saber (qué iba a pasar) si los Juegos eran el año pasado, es la realidad. Si la pandemia me frenó también fue para algo, pero me enseñó muchísimo”.

“Nunca estuve en un Mundial de pileta larga de primera ni en un Juego Olímpico. Debuté en la serie más rápida de mi carrera y fue bastante chocante, pero es así”, sentenció.

Delfina Pignatiello vuelve a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A pesar del paso en falso en la competencia inicial, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki, "Delfi" deberá enfocarse rápidamente en un nuevo objetivo: los 800 metros libre. Incluso, manifestó que volverá a entrenarse con la misión de “cambiar la cabeza” para estar lista. “Esto no terminó”, recalcó, esperanzada.

El jueves 29 de julio de 2021 a las 7.22 de Argentina arrancarán las eliminatorias, la segunda y última prueba en la que estará presente Pignatiello, quien correrá en la serie 3. En esa modalidad, serán cuatro las carreras y la final se desarrollará el viernes 30 de julio desde las 22.46.