Calendario y fixture de Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Tokio: rivales y días de partido

El COI reveló las fechas, horarios y rivales de la Selección de Hockey Femenina. ¿Cuándo juega y contra quién?

Los Juegos Olímpicos 2021 en Tokio son un realidad. La esperanza argentina tiene en los deportes de grupo una fuerza particular. Por supuesto, el Hockey Femenino, con Las Leonas, no es la excepción. Después de años de compromiso, el equipo de hockey femenino busca volver a pelear por los primeros puestos.

El equipo que tiene al Chapa Retegui como director técnico buscará nuevamente pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos después de lo que significó un Río 2016 flojo en el cual quedaron en el séptimo lugar. Ahora buscan retornar al lugar donde merecen estar.

El torneo tendrá 12 selecciones que estarán repartidas en dos grupos de seis. A los cuartos de final clasifican los cuatro mejores de cada zona. Argentina estará en el Grupo B en el torneo.

El Grupo de Argentina en el Hockey Masculino los Juegos Olímpicos

Argentina quedó en el Grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El conjunto que dirige Carlos Retegui estará en el mismo grupo que Nueva Zelanda, España, China, Japón y Australia. Los cuatro mejores equipos pasarán a la próxima ronda.

25 de julio 0:15 AM – vs Nueva Zelanda

26 de julio 07:00 AM – vs España

28 de julio 07:00 AM – vs China

28 de julio 8:45 AM – vs Japón

30 de julio 23:45 – vs Australia

Los convocados de Carlos Retegui para Tokio 2021

En la lista está Noel Barrionuevo, la jugadora con más participaciones en Juegos Olímpicos, que afrontará su cuarta cita olímpica en Japón tras las participaciones en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

1. Belén Succi

2. Noel Barrionuevo

3. Agustina Gorzelany

4. Valentina Raposo

5. Valentina Costa Biondi

6. Victoria Sauze

7. Agostina Alonso

8. Eugenia Trinchinetti

9. Micaela Retegui

10. Rocío Sánchez Moccia

11. Sofía Toccalino

12. Delfina Merino

13. Agustina Albertarrio

14. María José Granatto

15. Julieta Jankunas

16. Victoria Granatto

17. María Emilia Forcherio (Reserva olímpica, Player)

18. Sofía Maccari (Reserva olímpica, Player)

19. Clara Barberi (Reserva olímpica, GK)

20. Bárbara Dichiara (Reserva)

21. Constanza Cerundolo (Reserva)

22. Cristina Cosentino (Reserva)

El otro grupo de los grupos en los Juegos Olímpicos

Grupo A: Alemania, Gran Bretaña, India, Irlanda, Países Bajos y Sudáfrica

Grupo B: Argentina, Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y España

Cuartos de Final: 2 de agosto

Semifinales: 4 de agosto

Final -en caso de llegar- 6 de agosto

Historial Argentina en Juegos Olímpicos (Femenino)

1980 - Moscú Rusia - No clasificó

1984 - Los Ángeles - No clasificó

1988 - Seúl, Corea - 7° puesto

1992 - Barcelona, España - No clasificó

1996 - Atlanta, Estados Unidos - 7° puesto

2000 - Sidney, Australia - 2° puesto

2004 - Atenas, Grecia - 3° puesto

2008 - Beijing - China - 3° puesto

2012 - Londres, Gran Bretaña - 2° puesto

2016 - Río de Janeiro - 7° puesto