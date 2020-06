Bizarra sanción de cuatro años para un deportista argentino por doping

La Federación Internacional de Natación sancionó al atleta argentino Guillermo Bertola con cuatro años de suspensión y además, le fue retirada la medalla de plata conseguida en los juegos panamericanos de Lima 2019. ¿La razón? Una transfusión de sangre que recibió de su madre, que habría alterado componentes biológicos del deportista.

Bertola testificó en una audiencia realizada por videoconferencia y reconoció que recibió una transfusión de sangre en enero de 2018 por parte de su madre, mientras estaba enfermo con problemas gastrointestinales. En un descargo posterior, el cordobés expresó: "Pude haber hecho una estrategia judicial, pero decidí presentarme con la verdad. No pido ser exonerado, reconocí el error".

Ahora por esta sanción, no podrá volver a competir hasta enero de 2024, además de serle retirada su medalla de plata conseguida en la carrera de 10 kilómetros en aguas abiertas en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú.

Campeón del FINA Gran Prix 2017 de aguas abiertas, Bertola sostuvo su inocencia asegurando que jamás consumió sustancias ilícitas para mejorar el rendimiento deportivo, pero no convenció a los jueces. “No sé por qué se me condenó a cuatro años de suspensión, me parece una de las penas más duras que he visto”, sostuvo el campeón cordobés.