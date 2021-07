Los convocados de Argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

En medio de la Copa América y después de varias deserciones, finalmente, Fernando Batista confirmó cuáles serán los 22 jugadores que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia es que solo uno de los jugadores es de un equipo grande, ya que River, Boca, Racing e Independiente no cedieron futbolistas.

El conjunto que dirige Fernando Batista solo tendrá un mayor de 24 años (permitido por el COI) y será el arquero Jeremías Ledesma, del Cadiz español. Más allá de esto, durante la tarde también se supo que el delantero argentino del Bayern Leverkusen, Lucas Alario no iba a poder estar debido a una lesión.

El jugador de Bayer Leverkusen tiene una lesión en el músculo psoas de la pierna derecha y una distensión del aductor menor derecho, según informó la AFA. Bajo esta situación, el ex delantero de Colón y River se perderá los Juegos Olímpicos. Es una baja sensible para el entrenador Fernando "Bocha" Batista ya que era uno de los mayores. Vale recordar que no hay jugadores de River, Boca, Racing ni Independiente. Mientras que San Lorenzo cedió a Marcelo Herrar para el torneo.

La lista de Convocados de la Selección para los Juegos Olímpicos

Jeremías Ledesma - Cadiz

Lautaro Morales - Lanús

Joaquín Blázquez - Talleres

Hernán de la Fuente - AFA

Marcelo Herrera - San Lorenzo

Nehuen Pérez - Atl. de Madrid

Leonel Mosevich - Fc. Vizela

Facundo Medina - Lens

Francisco Ortega - Vélez

Claudio Bravo - Portland Timbers

Fausto Vera - Arg. Juniors.

Santiago Colombatto - León

Tomás Belmonte - Lanús

Martín Payero - Banfield

Fernando Valenzuela - Famalicao

Alexis Mac Allister -Brighton

Thiago Almada - Vélez

Esequiel Barco - Atlanta United

Agustín Urzi - Banfield

Pedro de la Vega - Lanús

Adolfo Gaich - Benevento

Ezequiel Ponce - Spartak de Moscú

El Grupo de Argentina en los Juegos Olímpicos

Argentina quedó en el Grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El equipo de Fernando Batista estará en el mismo grupo que Australia, Egipto y España.

22 de julio 07:30 AM – (1 día antes de la ceremonia) vs Australia.

25 de julio 04:30 AM – vs Egipto

28 de julio 08:00 AM – vs España

El resto de los grupos en los Juegos Olímpicos

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México y Francia.

Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania.

Grupo C: Egipto, España, Argentina y Australia.

Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita