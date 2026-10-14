Juega Messi en Inter Miami CF vs. New York City FC por la MLS: pronóstico, estadísticas y cómo ver en vivo

Inter Miami CF y New York City FC se enfrentan hoy miércoles 14 de octubre a las 20:30 hs en el Nu Stadium por la temporada regular de la Major League Soccer 2026.

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Historial entre Inter Miami CF y New York City FC

El historial oficial en la Major League Soccer registra 13 enfrentamientos directos entre ambas franquicias. New York City FC lidera el historial con 8 victorias, mientras que Inter Miami suma 2 triunfos e igualaron en 3 ocasiones. No obstante, el presente marca una clara supremacía reciente para las Garzas, que acumulan siete partidos consecutivos sin perder frente a NYCFC. El antecedente más cercano aconteció el pasado 22 de marzo en el Yankee Stadium, con victoria de Inter Miami por 3 a 2 con goles de Gonzalo Luján, Lionel Messi y Micael dos Santos Silva.

Rendimiento en los últimos 10 partidos

Inter Miami llega a este compromiso atravesando una gran racha colectiva en sus diez presentaciones oficiales más recientes en la MLS, registrando un saldo de 6 victorias, 3 empates y solo 1 derrota. El equipo rosa se ha mostrado intratable en su recinto, sosteniendo un alto promedio de gol por partido.

Por su parte, New York City FC llega con un andar irregular en sus últimos diez compromisos oficiales, sumando 3 victorias, 3 empates y 4 caídas. La escuadra neoyorquina ha sufrido defensivamente en condición de visitante, encajando goles en la mayoría de sus salidas más recientes.

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el apartado ofensivo, la principal figura y referente del goleo en Inter Miami continúa siendo su capitán Lionel Messi, secundado por la contundencia de Germán Berterame y los aportes en la red del uruguayo Luis Suárez. En New York City FC, las anotaciones en el tramo reciente se reparten principalmente en los pies de Nicolás Fernández Mercau, el extremo argentino Axel Agustín Ojeda y Alonso Martínez.

Disciplina y expulsiones

Respecto al apartado disciplinario y reglamentario, en el último cruce directo entre ambos conjuntos disputado en marzo se registraron cuatro tarjetas amarillas (tres para Inter Miami y una para NYCFC) pero ningún futbolista expulsado con tarjeta roja directa. Ambas escuadras llegan a este duelo con sus figuras principales disponibles en el aspecto reglamentario.

Presente y panorama para el encuentro

La jerarquía individual del equipo local perfila un choque dinámico desde el pitazo inicial. Inter Miami intentará manejar los tiempos con la tenencia del balón en mitad de cancha y abastecer a sus atacantes en el último tercio. Por su parte, New York City FC apostará a un bloque defensivo compacto y a transiciones verticales por las bandas para intentar romper la racha negativa en Miami.

Ficha del partido: Inter Miami CF vs. New York City FC