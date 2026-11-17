La Selección Argentina una vez más contará con una pieza clave en el equipo como Emiliano “Dibu” Martínez, que ahora estará disponible para el amistoso frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero campeón del mundo terminó su recuperación después de haber sufrido una lesión ósea que lo obligó a pasar por el quirófano durante un encuentro de Premier League.

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El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió su regreso a las canchas. Ya quedó en el pasado la fractura de mandíbula en el maxilar sufrida en Chelsea de Inglaterra, que hizo que se perdiera el pasado viernes el primero de los encuentros amistosos por fecha FIFA, que la Albiceleste disputó ante Uruguay.

Vuelve Dibu Martínez en la Selección Argentina: cómo fue la lesión que sufrió

El problema físico del arquero se originó durante un partido de la Premier League entre Chelsea y Everton. En una acción de juego, Martínez salió a cortar un centro y protagonizó un fuerte choque con Jarrad Branthwaite. El impacto fue de tal magnitud que el arquero quedó tendido e inmóvil sobre el césped. La situación generó preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo médico, que ingresó rápidamente para asistirlo.

Debido a la gravedad del episodio, Dibu tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla y trasladado en ambulancia. Posteriormente, quedó internado y los estudios médicos confirmaron que presentaba una lesión ósea que requería una intervención quirúrgica.La noticia encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección Argentina, teniendo en cuenta la importancia del marplatense para el equipo nacional.

El arquero sigue en recuperación.

La operación y el tiempo que estuvo fuera de las canchas

Después de ser trasladado al hospital, los estudios confirmaron que Martínez había sufrido una fractura en el maxilar. La lesión requirió una intervención quirúrgica que se realizó en Liverpool y que, según informó el Chelsea, se desarrolló con éxito.

El propio arquero se encargó de llevar tranquilidad a los hinchas a través de sus redes sociales. Desde el hospital, publicó una fotografía y escribió: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”.

En un primer momento, se estimó que necesitaría alrededor de 40 días de recuperación, aunque los plazos quedaron sujetos a su evolución y a las evaluaciones del cuerpo médico. En estos días, Martínez se mostró muy bien en los entrenamientos y retornará entonces a defender los tres palos nacionales.