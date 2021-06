El Pollo Vignolo preguntó por la actualidad de River y Riquelme salió al cruce: "No pudo ganar el torneo local"

El Vicepresidente de Boca habló del rival de toda la vida y analizó el presente de Boca de cara a la reanudación del fútbol.

Juan Román Riquelme no es un hombre de pocas palabras, sabe que cuando tiene que hablar sin filtro lo hace y de alguna manera también sabe a quien apuntar. Como lo ha hecho en otras ocasiones, River es un tema que no puede evitar y ayer, en una entrevista realizada en ESPN Fútbol 90, programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el ex 10 Xeneize dejó en claro nuevamente qué piensa de Marcelo Gallardo como técnico, le respondió al reconocido periodista partidario de Boca, Roberto Leto (presente en el estudio), y también dejó su candidato para la Copa América.

"River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en 7 años que lleva de gestión no pudo ganar el torneo local. Por eso Colón es el mejor equipo de la Argentina" y agregó sobre el "Muñeco" comparándolo con el técnico más ganador de la historia de Boca: "Tienen un grandísimo entrenador que para ellos es como Bianchi para nosotros, pero las tres veces que nos enfrentamos merecimos ganar. Eso quiere decir que las cosas van bastante bien", afirmó Román.

Por otro lado, también habló de la gestión anterior liderada por Daniel Angelici y aclaró temas como por ejemplo las deudas que les dejaron y la imposibilidad de traer muchos refuerzos: "Nos han dejado un club con deudas, la plata que teníamos que cobrar de Nández y Benedetto la cobró la gestión anterior antes de las elecciones. Sobre Ezeiza, teníamos una pileta cuando llovía, no le hicieron nada a las canchas y ahora estamos trabajando muchísimo y haciendo las cosas bien", sentenció Riquelme.

Esto vino hilado con los posibles refuerzos que siguen sonando en el club y el Vicepresidente Xeneize aclaró la situación e hizo foco en hoy, las limitaciones que tienen para poder contratarlos: "Por Roger Martínez se habla todos los días, como también de otros jugadores, pero que podamos traerlos es otra cosa. Me gusta como también Edinson Cavani o Franco Di Santo pero si no te alcanza y no se puede, no se puede. Quermos traer refuerzos y vamos a intentar hasta el último día del libro de pases".

Roberto Leto, reconocido periodista del mundo de Boca, también fue uno de los apuntados por Román en la charla que mantuvieron en vivo y casualmente, fue en parte también por el tema refuerzos: "Lo veo a Leto muy preocupado, parece que nosotros tenemos la obligación de gastar 10, 20 o 30 millones de dólares. Tiene que saber que sus amigos nos dejaron el club endeudado. Entiendo que tenga una amistad con los anteriores pero también que nosotros estamos haciendo bien las cosas.", culminó el astro Xeneize.

Su candidato para la Copa América

Habiendo vestido la camiseta de la Selección Argentina en varias ocasiones, y con la experiencia en eliminatorias, Copa América y Mundial, Riquelme tiene palabra autorizada para poder hablar del equipo hoy dirigido por Lionel Scaloni y, teniendo a Messi como máximo pilar en el equipo, afirmó: "Argentna es favorita y ojalá se le pueda dar de una vez por todas, tenemos al mejor del mundo".