Inter visita a Atalanta para volver a la cima en la Serie A de Italia

El Inter de Lautaro Martínez buscará cerrar el año 2025 con una victoria que consolide su liderato en la Serie A cuando visite este domingo al Atalanta en el Gewiss Stadium de Bergamo. El conjunto nerazzurro llega al último partido del calendario como líder del campeonato italiano con un punto de ventaja sobre el AC Milan, y enfrentará a un rival al que no pierde desde hace 13 encuentros, en un duelo que marcará el cierre de un año intenso para ambos equipos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter de Milán y Atalanta, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter de Milán y Atalanta?

El partido entre Inter de Milán y Atalanta por la Serie A se jugará este domingo 28 de diciembre de 2025, a partir de las 16:45 horas (hora argentina) en el Gewiss Stadium de Bergamo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto de Milán llega a este partido tras consolidarse en la cima de la tabla de posiciones con una victoria por 2-1 ante Genoa en su último compromiso de liga. Este resultado le permitió al Inter quedarse con el primer puesto con un punto de ventaja sobre el AC Milan y dos unidades por encima del Napoli, campeón defensor. Los dirigidos por Cristian Chivu acumulan tres triunfos consecutivos en la Serie A antes de partir hacia Arabia Saudita para disputar la Supercoppa Italiana.

Sin embargo, el Inter no pudo capitalizar ese buen momento en la competencia de copa, ya que fue eliminado por penales ante Bologna en las semifinales de la Supercoppa. Esta derrota se suma a una racha preocupante contra los equipos de mayor jerarquía, con caídas ante Liverpool, Atlético Madrid, Milan, Juventus y Napoli en lo que va de la temporada. A pesar de esto, el equipo nerazzurro ha demostrado ser letal contra rivales de menor calibre, goleando 4-0 a Como y superando 2-0 tanto a Pisa como a Genoa en encuentros recientes.

El Inter cuenta con el ataque más potente de la Serie A por amplio margen, y llega con una estadística favorable: ha ganado su último partido del año en seis de las últimas siete temporadas. Además, mantiene una racha de 13 partidos sin perder ante Atalanta, incluyendo seis victorias consecutivas en encuentros de liga, lo que convierte a La Dea en uno de sus rivales favoritos.

Por su parte, el Atalanta llega a este encuentro tras una trabajada victoria por 1-0 ante Genoa, partido en el que jugaron con un hombre de más durante casi todo el encuentro debido a la expulsión del arquero rival. El gol de la victoria llegó recién en tiempo añadido, obra del defensor sueco Isak Hien, en un partido que el equipo de Bergamo jugó mientras el Inter disputaba la Supercoppa.

Este triunfo fue clave para que los bergamascos finalmente ingresaran a la mitad superior de la tabla tras un inicio complicado en la era post-Gian Piero Gasperini. El nuevo técnico Raffaele Palladino ha logrado revitalizar al equipo, que además viene de vencer a Chelsea y se encuentra bien posicionado para terminar entre los primeros ocho de la fase de liga de la Champions League. Los de Bérgamo acumulan cuatro victorias consecutivas como locales en todas las competiciones y buscan cerrar 2025 con una nota positiva de cara a un prometedor 2026.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos no favorece al Atalanta. Los bergamascos han perdido los últimos seis enfrentamientos de liga contra el Inter y no consiguen vencer a sus rivales regionales desde noviembre de 2018. Además, no han logrado marcar en la mitad de sus últimos ocho partidos como locales ante el conjunto milanés, y solo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros de cierre de año en la Serie A.

Formaciones probables de Atalanta e Inter de Milán

Atalanta: Marco Carnesecchi; Marten de Roon, Isak Hien, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Yunus Musah, Éderson Lopes, Marco Bernasconi; Charles De Ketelaere, Lazar Samardzic; Gianluca Scamacca.

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Henrique Casimiro, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, recuperó recientemente a Hakan Calhanoglu tras una lesión en el aductor y también cuenta con el regreso de Matteo Darmian después de varias semanas de baja. Sin embargo, el conjunto nerazzurro tendrá tres ausencias importantes para este compromiso: el experimentado defensor Francesco Acerbi sigue descartado por una lesión muscular en el muslo, mientras que el lateral Denzel Dumfries fue sometido a una cirugía de tobillo y no regresará hasta marzo. La baja más reciente es la del delantero francés Yoan-Ange Bonny, quien sufrió un esguince de rodilla.

Ante la ausencia de Bonny, Marcus Thuram será el encargado de acompañar al capitán Lautaro Martínez en el ataque. El delantero argentino llega en un gran momento, habiendo marcado en cada uno de sus últimos tres partidos de liga. Además, Lautaro ha participado directamente en nueve goles en sus 12 apariciones previas de Serie A contra el Atalanta, lo que lo convierte en una amenaza constante para la defensa bergamasca.

Por el lado de Atalanta, el entrenador Raffaele Palladino deberá afrontar este partido sin varias piezas importantes. Las ausencias más destacadas son las de Ademola Lookman y Odilon Kossounou, quienes se encuentran disputando la Copa África con sus respectivas selecciones. Lookman, curiosamente, había sido pretendido por el Inter durante el mercado de verano. Además, están en la enfermería Berat Djimsiti, Mitchel Bakker y el ex-Inter Raoul Bellanova.

Sin Lookman, el peso del ataque recaerá en Gianluca Scamacca, quien ha respondido bien desde la llegada de Palladino al banquillo en noviembre, marcando cinco goles bajo su dirección. El delantero italiano también tiene un buen registro contra el Inter, habiendo anotado en sus últimos dos encuentros de liga ante los nerazzurri, aunque ambos fueron hace más de dos años debido a las persistentes lesiones que ha sufrido.

