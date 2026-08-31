Instituto vs. San Lorenzo: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026, según la IA

Instituto y San Lorenzo se enfrentarán este lunes 31 de agosto desde las 21:15 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con el arbitraje principal de Andrés Gariano y será clave para ambos conjuntos que buscan sumar puntos en la tabla de posiciones.

Instituto vs. San Lorenzo: quien gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos, la inteligencia artificial estimó que el ganador del encuentro será Instituto Atlético Central Córdoba con un resultado ajustado de 1-0. La proyección anticipa un choque táctico cerrado, disputado principalmente en la zona media y resuelto por un margen mínimo en el resultado final.

La estimación algorítmica otorga a la Gloria un 42% de probabilidades de quedarse con la victoria, mientras que para el Ciclón las posibilidades de un triunfo en territorio cordobés se ubican en un 31%. El empate, en tanto, cuenta con una opción del 27%.

Según la IA, Instituto de Córdoba sería el ganador de la noche con una diferencia de un solo gol

El desempeño colectivo e individual inclina levemente la balanza en favor del equipo cordobés, que mostró un bloque defensivo sólido, especialmente ante su público en el Monumental de Alta Córdoba. En la vereda de enfrente, el Ciclón presenta una estructura competitiva, pero que viene de varios altibajos en rendimiento, principalmente cuando se encuentra de visitante.

Las formaciones de Instituto y San Lorenzo para el partido

Para Instituto , se espera que la formación sea con: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Diego Sosa; Matías Gallardo y Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores .

, se espera que la formación sea con: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Diego Sosa; Matías Gallardo y Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna. . Para San Lorenzo se espera que la formación sea: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Qué antecedentes hay entre Instituto de Córdoba y San Lorenzo: el historial de partidos

Contando todas las competencias, San Lorenzo e Instituto de Córdoba se enfrentaron en 35 oportunidades, con 15 victorias del Ciclón, 9 de los cordobeses y 11 empates. El resultado más repetido en la historia entre ambos es el empate 1-1, que se dio en cuatro ocasiones. Si bien San Lorenzo lleva ventaja clara en el historial completo, en el cruce más reciente durante el Torneo Apertura 2026 se dio otro empate 1-1 y la IA considera que el conjunto cordobés tiene una leve ventaja sobre los de boedo.