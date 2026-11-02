Insólito: seis futbolistas argentinos denunciaron una millonaria estafa en Estados Unidos

Un grupo de futbolistas argentinos presentó una grave denuncia contra empresarios inmobiliarios a través de inversiones en propiedades en Estados Unidos. Según la presentación judicial, que se dio a conocer este lunes, les ofrecían un modelo de negocio "llave en mano" que incluía la compra, remodelación y administración de viviendas en Baltimore, Maryland, para alquilarlas con una rentabilidad anual prometida de entre el 10% y el 11% en dólares. Sin embargo, los damnificados descubrieron presuntas irregularidades, entre ellas multas municipales, deudas impositivas, incumplimientos de las normas de construcción y problemas en los registros de propiedad.

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Entre los denunciantes se encuentran profesionales con amplio recorrido en el fútbol argentino como Ezequiel Cerutti y Gonzalo Maroni (el primero actualmente en San Lorenzo, ), Leonardo Jara (ex Boca Juniors), Lucas Ariel Rodríguez, Juan Brunetta y Facundo Fraga. El monto invertido por estos siete futbolistas asciende a US$ 2.125.000; la causa, que investiga una posible estafa inmobiliaria y asociación ilícita, quedó a cargo de la UFI N.º 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Cómo habría funcionado la presunta estafa que involucró a futbolistas argentinos

Según el expediente, uno de los primeros damnificados fue Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del futbolista Luciano Galletti, quien había comprado una vivienda en Baltimore en julio de 2021. Tras sufrir daños en el inmueble alquilado, conoció a uno de los empresarios denunciados, quien le propuso invertir en nuevos proyectos mediante la firma FPBC LLC. Galletti aseguró que la aparente estructura comercial y las promesas de los responsables lo convencieron de invertir dinero propio y de sus clientes, muchos de ellos futbolistas profesionales. También denunció que los empresarios organizaban visitas a Estados Unidos, recorridas por las propiedades y encuentros sociales para reforzar la confianza de los inversores.

La presentación sostiene que algunas viviendas nunca fueron entregadas ni transferidas a los compradores, mientras que otras se encontrarían en estado de abandono, ocupadas o afectadas por importantes deudas y multas. Según el denunciante, recuperar esos inmuebles demandaría nuevas inversiones de dinero.

Cuánto dinero invirtieron los futbolistas afectados

De acuerdo con la denuncia, los montos aportados fueron los siguientes:

Facundo Fraga: US$ 720.000.

US$ 720.000. Leonardo Jara: US$ 520.000.

US$ 520.000. Ezequiel Cerutti: US$ 320.000.

US$ 320.000. Gonzalo Maroni: US$ 170.000.

US$ 170.000. Lucas Rodríguez: US$ 180.000.

US$ 180.000. Alejandro Gastón Menna: US$ 110.000.

US$ 110.000. Juan Francisco Brunetta: US$ 105.000.

Por su parte, Galletti declaró haber invertido US$ 79.000 para la remodelación y administración de su propiedad. El abogado de los damnificados, Ignacio Fernández Camillo, solicitó medidas para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, reconstruir el recorrido del dinero y establecer el destino de los fondos. También pidió pericias contables, informes societarios y tributarios, y la declaración de testigos.

El presente futbolístico de Cerutti y Jara, dos de los involcrados en la denuncia por la millonaria estafa inmobiliaria

El delantero de 34 años continúa en el 'Ciclón' luego de renovar en enero de este año su contrato hasta diciembre, con una opción de extensión por una temporada más. Desde lo físico, se encuentra en la etapa final de una recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda; se espera que pueda regresar a mediados de este mes a las canchas, en coincidencia con el comienzo del los playoffs en el Torneo Clausura.

Cerutti atraviesa la etapa final de su recuperación y podría volver a jugar en San Lorenzo para la última parte del campeonato.

Por su parte, el lateral derecho de 35 años juega actualmente en Almirante Brown, equipo de la Primera Nacional al que llegó en marzo de 2026 procedente de Godoy Cruz. Firmó contrato hasta diciembre y se incorporó para aportar experiencia en la defensa del conjunto de Isidro Casanova, que logró clasificar al Reducido y se medirá en primera instancia contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy en búsqueda del segundo ascenso.