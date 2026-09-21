Insólito: el canciller Pablo Quirno dijo que le quiere regalar una camiseta de la barrabrava de River al Papa León XIV

Pablo Quirno reveló que buscará regalarle una camiseta de River Plate al Papa León XIV con el insólito detalle que mencionó a "Los Borrachos del Tablón", la barrabrava del cuadro de Núñez. En la visita que el pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el canciller argentino intentará alcanzarle el obsequio según comentó en una entrevista con Radio La Red, aunque la posibilidad dependerá de las condiciones protocolares establecidas para el encuentro. "Vamos a ver qué se puede hacer dentro de toda la parte protocolar", explicó.

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Al ser consultado por el número que elegirá para la casaca, Quirno no dudó en responder que será "el 14" por el nombre elegido por el Papa. Lo llamativo, sin embargo, fue que agregó que ese número "además lo tienen los Borrachos del Tablón"; desde su asunción en 2023, el Gobierno de Javier Milei presentó distintas medidas para combatir a las "barras", entre ellas un proyecto de ley que busca tipificarlas como una figura específica de asociación ilícita u organización criminal.

De qué se trataba la "ley antibarras", el proyecto que impulsó el Gobierno en 2025

El Gobierno envió este proyecto de ley después de la brutal represión en la marcha de jubilados del miércoles 12 de marzo de 2025, que contó con la autoconvocatoria de hinchas de clubes del fútbol argentino y que dejó más de 100 detenidos y al foto reportero Pablo Grillo herido de gravedad. Tanto Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, como otros funcionarios aseguraron que hubo "barras" en la movilización, aunque no pudieron probarlo.

Con esta "ley antibarras", el Gobierno apuntaba "no solamente a los delitos que se pueden cometer en relación a los espectáculos deportivos", sino que "a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras", dijo la ministra. "Esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley antimafias que va contra las organizaciones criminales, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la Argentina", continuó y añadió: "En caso de que fueran condenados, además les cabe una pena de acuerdo al tipo de delito que cometan. Y cuando esto es en el marco de la barra se crea esta figura especial de la asociación ilícita futbolística".

Cuándo viene León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

El Vaticano confirmó que León XIV realizará su visita apostólica a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El recorrido incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La agenda oficial contempla una primera jornada en Buenos Aires, con la recepción del pontífice en Aeroparque, una visita al Monumento al General San Martín y los Ejércitos de la Independencia y una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. También mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.