Con Inglaterra vs. Croacia e Italia vs. Francia se juega la Nations League: los partidos de este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre en el marco de una nueva fecha FIFA comienza la quinta y penúltima fecha de la primera fase de la Nations League de Europa con ocho partidos. A dicha instancia le quedan sólo dos jornadas que se desarrollarán durante los próximos días para definir ascensos, repechajes y los ocho de la Liga A que avanzarán a cuartos de final. Con Portugal y España ya clasificados, los encuentros que se destacan son Inglaterra vs. Croacia e Italia vs. Francia siendo los más importantes. Cómo verlos y todo lo que hay que saber de este certamen.

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La agenda de los partidos de este jueves 12 de noviembre por la quinta fecha de la Nations League

Turquía vs. Bélgica - 14hs - ESPN y Disney+ Premium.

Armenia vs. Chipre - 14hs - Disney+ Premium.

Inglaterra vs. Croacia - 16.45 - ESPN 2 y Disney+ Premium.

- 16.45 - ESPN 2 y Disney+ Premium. República Checa vs. España - 16.45 - ESPN 3 y Disney+ Premium.

Italia vs. Francia - 16.45 - ESPN y Disney+ Premium.

- 16.45 - ESPN y Disney+ Premium. San Marino vs. Bielorrusia - 16.45 - Disney+ Premium.

Albania vs. Finlandia - 16.45 - Disney+ Premium.

Montenegro vs. Letonia - 16.45 - Disney+ Premium.

Inglaterra se enfrenta a Croacia tras haberlo goleado 7 a 0 a principios de octubre

El resto de la quinta fecha de la Nations League en la fecha FIFA

Viernes 13 de noviembre

Moldavia vs. Kazajistán - 14hs - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Eslovenia vs. Suiza - 16.45 - ESPN 4 y Disney+ Premium.

Escocia vs. Macedonia del Norte - 16.45 - Disney+ Premium.

Liechtenstein vs. Azerbaiyán -16.45 - Disney+ Premium.

Serbia vs. Alemania - 16.45 - ESPN y Disney+ Premium.

Países Bajos vs. Grecia - 16.45 - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Bulgaria vs. Islandia - 16.45 - Disney+ Premium.

Eslovaquia vs. Islas Feroe - 16.45 - Disney+ Premium.

Andorra vs. Gibraltar - 16.45 - Disney+ Premium.

Luxemburgo vs. Estonia - 16.45 - Disney+ Premium.

Sábado 14 de noviembre

Kosovo vs. Israel - 11hs - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Georgia vs. Hungría - 14hs - Disney+ Premium.

Noruega vs. Gales - 14hs - ESPN y Disney+ Premium.

Suecia vs. Bosnia & Herzegovina - 16.45 - Disney+ Premium.

Rumania vs. Polonia - 16.45 - Disney+ Premium.

Austria vs. Irlanda - 16.45 - Disney+ Premium.

Irlanda del Norte vs. Ucrania - 16.45 - Disney+ Premium.

Portugal vs. Dinamarca - 16.45 - Disney+ Premium.

Cómo se juega la Nations League de Europa: formato y camino para ser el campeón

El torneo está dividido en cuatro ligas (A, B, C y D), las cuales cuentan con cuatro grupos las tres primeras y solo dos zonas la última. De la Liga A, los dos primeros de cada grupo van a cuartos de final, el tercero al Repechaje por el descenso y el cuarto directamente baja a la B. De la segunda categoría sube el primero, mientras que el segundo va al Repechaje -al igual que en la C y la D-; con el tercero y el cuarto se mantiene el mismo formato que en la A En la Liga C no hay repechaje de descenso ya que el último desciende directamente mientras que en la D hay pelea por repechaje de ascenso entre los dos mejores segundos.

Los ocho de la Liga A que pasan a cuartos de final que se disputan a partidos de ida y vuelta para definir a los 4 semifinalistas (Final Four). Estos juegan tanto semifinales como final a partido único además del cruce del tercer puesto entre los perdedores de semis.