Gianni Infantino se enfrentará este jueves a la cúpula de la FIFA en Zúrich en la primera reunión de alto nivel desde el frustrado proyecto para vender una participación comercial del organismo, en un clima atravesado por los reclamos de renuncia formulados por dirigentes de peso de Europa, Asia y América del Norte. Representantes de las confederaciones UEFA, AFC y CONCACAF estarán presentes en la sesión del Consejo con el objetivo expreso de limitar los poderes del mandatario de 56 años si no logran forzar su dimisión inmediata.

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El eje central del conflicto es el frustrado plan bautizado "FIFA Forward Enterprise" (FFE), iniciativa que el propio Infantino debió desactivar pocos días después de su presentación formal en julio. El esquema contemplaba la venta de una porción minoritaria de una filial comercial de la FIFA a inversores privados, figurando como principal interesado la firma de capitales pertenecientes a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner y yerno del presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta expuso una profunda grieta directiva encabezada por Aleksander Ceferin (presidente de la UEFA), Salman Al Khalifa (titular de la AFC) y Victor Montagliani (cabeza de la CONCACAF), quienes sostienen que ha llegado el momento de un cambio en el liderazgo de la entidad con sede en Suiza.

La reunión del Consejo, integrado por 37 miembros de todas las regiones, debatirá además la distribución del superávit financiero. Mientras el plan FFE de Infantino prometía giros de hasta 40 millones de dólares para desarrollo a las 211 federaciones miembro, la UEFA y la CONCACAF reclamaron el mes pasado que se asignen de forma directa e independiente 10 millones de dólares a cada asociación nacional. Asimismo, en el temario se incluyeron las políticas de gobernanza, los reglamentos disciplinarios y las controversias por distinciones institucionales, tales como la entrega del Premio de la Paz concedido el año pasado a Donald Trump.

Pese a la ofensiva opositora, Infantino trabaja en la recolección de voluntades para renovar su mandato en las elecciones previstas para marzo de 2027 en Rabat, teniendo en cuenta que la fecha límite para la presentación de candidaturas vence el próximo 18 de noviembre. El dirigente cuenta con el apoyo ratificado del fútbol africano tras su reciente paso por Cabo Verde, como así también con el respaldo proyectado de las federaciones de Sudamérica e importantes bloques del continente asiático. Hasta el momento, el único contendiente que hizo pública su intención de competir es el exfutbolista suizo Ramón Vega, quien aún debe confirmar si reúne el aval de las cinco federaciones nacionales requeridas para formalizar su postulación.

El exabogado del Comité de Gobernanza de la entidad, Miguel Maduro, descartó que del encuentro del jueves surjan resoluciones estructurales. El exfuncionario, removido de su cargo por Infantino en 2016, advirtió que "puede que anuncien la creación de un grupo de trabajo o incluso una revisión independiente, pero la credibilidad de cualquiera de estas iniciativas será muy limitada", concluyendo que este tipo de maniobras suelen ser medidas de fachada destinadas a aplacar la presión pública sin modificar la dinámica interna de la FIFA.

Con información de Reuters.