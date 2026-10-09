El inesperado freno de Oscar Ruggeri a una promesa del fútbol: "Tenés que estudiar"

En una emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN, Oscar Ruggeri protagonizó un particular momento al dialogar con un integrante de las divisiones juveniles del Club Atlético Platense que se encontraba presente en el estudio junto a sus compañeros.

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El panelista y exfutbolista interrumpió la dinámica habitual del ciclo conducido por Sebastián El Pollo Vignolo para dejarle un enfático mensaje sobre la formación personal y el uso del tiempo libre más allá de las exigencias del entrenamiento profesional.

El reclamo formativo de Oscar Ruggeri al defensor juvenil

El intercambio comenzó cuando el joven futbolista detalló cómo organiza sus jornadas cotidianas entre la actividad deportiva y sus obligaciones. Al explicar que ya concluyó la escuela secundaria, contó que entrena habitualmente durante la mañana y que por la tarde asiste unas dos horas al gimnasio para realizar un segundo turno.

Al escuchar la rutina del chico, Ruggeri intervino de inmediato para exigirle que no abandone la formación académica: "No, estudiá. No, dame bola a mí", lanzó el panelista. Ante las aclaraciones en el piso de que el joven ya había terminado el ciclo escolar obligatorio, el exdefensor insistió en la necesidad de iniciar una nueva carrera o aprendizaje: "O sea, tiene que estudiar otra cosa. Estudiá ahora. No me vengan con que... Tenés que estudiar, haceme caso".

La postura del exjugador abrió el debate en la mesa sobre el tiempo libre del que disponen los futbolistas luego del almuerzo y el descanso, momento en el que Ruggeri volvió a subrayar el valor de capacitarse para el futuro.

Puesto en la cancha, rivales difíciles y racha goleadora

Superado el intercambio sobre la educación, el diálogo derivó hacia las características futbolísticas del integrante del conjunto de Vicente López. El joven confirmó en el piso que juega como defensa central derecho.

Durante la charla, consultado sobre el tipo de delanteros que representan un desafío mayor para su marca, el zaguero reconoció que los futbolistas de baja estatura y gran velocidad son los más complejos de neutralizar: "Los que son más rápidos", definió con precisión al comparar atacantes corpulentos con aquellos de menor porte físico.

Hacia el cierre del bloque en ESPN, el futbolista también dio cuenta de su efectividad en el juego aéreo dentro del área rival y reveló que venía de convertir de cabeza en dos jornadas consecutivas. Ante la pregunta de los periodistas, detalló que sus tantos fueron anotados frente a Atlético Tucumán y ante Independiente Rivadavia.