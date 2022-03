Nadal cree necesario endurecer las sanciones para frenar las salidas de tono de los jugadores

Los jugadores de tenis que arremeten contra los árbitros están perjudicando al deporte y es necesario imponer sanciones más severas para disuadirlos de que esto ocurra, dijo Rafa Nadal a los periodistas el jueves

Los comentarios de Nadal se produjeron después de que Alexander Zverev recibiera un año de libertad condicional -pero no una suspensión inmediata- tras un arrebato en Acapulco el mes pasado en el que estrelló su raqueta contra la silla del árbitro y le insultó.

Dada la intensidad de la rabieta de Zverev y la proximidad a los tobillos del juez de silla, muchos se sorprendieron de que al alemán de 24 años se le permitiera competir en el torneo de Indian Wells.

"Tengo una buena relación con Sascha, me cae bien, practico con él muy a menudo, así que le deseo lo mejor. Y él sabe que se equivocó y lo reconoció muy pronto y eso es algo positivo", dijo Nadal.

"Por otro lado, si no somos capaces de controlar este tipo de actitud en la pista, no sólo este caso en particular, ha habido otras cosas en los últimos dos meses".

"Si no somos capaces de penalizar este tipo de actitudes de una manera un poco más fuerte, entonces nosotros como jugadores nos sentiremos cada vez más fuertes".

"En este deporte, tenemos que ser un ejemplo positivo, especialmente para los niños".

Nadal se mostró relajado y optimista en un momento en que respondía a las preguntas en el pintoresco Indian Wells Tennis Garden, en el desierto del sur de California.

El español ganó su 21º título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero y no ha perdido en 15 partidos esta temporada después de perderse el año pasado por una lesión en el pie.

Incluso él mismo se ha sorprendido por la cantidad de éxitos que ha tenido.

"Como todo el mundo sabe, este es uno de mis torneos favoritos", dijo Nadal, que se ha alojado en el complejo privado del propietario del torneo y multimillonario Larry Ellison, el Porcupine Creek Golf Club.

"He estado entrenando, jugando al golf, disfrutando del buen tiempo que hace aquí y tratando de estar preparado para el torneo".

"He tratado de estar tranquilo, pero estoy aumentando los entrenamientos".

La búsqueda de Nadal de un cuarto título en el evento Masters 1000 comienza el sábado.

(Traducido por Aida Peláez en la redacción de Gdansk)