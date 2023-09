Tevez tomó una fuerte decisión con dos joyas de Independiente

Carlos Tevez realizó cambios en el plantel tras el empate de Independiente ante Rosario Central.

Carlos Tevez está demostrando una buena gestión en Independiente y tomó otra fuerte decisión en el plantel. El entrenador determinó que dos jóvenes promesas bajen a Reserva para jugar el clásico con Racing.

Desde la llegada de Tevez, el "Rojo" tuvo un evidente cambio en lo futbolístico y también en lo actitudinal. Con tres victorias y un empate, el equipo de Avellaneda se ubica primero en la Zona A de la Copa de la Liga con 10 puntos y, en gran parte, se debe al nuevo aire que le dio el DT. Más tranquilo con el promedio del descenso, "Carlitos" se dio el lujo de hacer algunas variantes en el plantel.

Los cambios de Teves en el plantel de Independiente

Luego del empate ante Rosario Central 1 a 1 como visitante, el equipo regresó a Buenos Aires para descansar con dos cambios importantes. Tevez resolvió que Tomás Pozzo y Kévin López bajen a Reserva para jugar ante Racing el próximo jueves.

En el caso de "Toto" Pozzo, una de las joyas surgidas del club, se debe a que, desde que se recuperó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no sumó mucho protagonismo en Primera y el cuerpo técnico desea que tenga más ritmo futbolístico de cara al futuro cercano.

López y Pozzo bajarán a Reserva para enfrentar a Racing.

López, por su parte, quien llegó de la mano de Ricardo Zielinsky a principio de año, pasa algo similar. El exjugador de Quilmes arribó a Independiente como una apuesta, pero en la actualidad no tiene lugar en el mediocampo y la mejor opción es que sume rodaje en el equipo de juveniles frente a la "Acdemia".

Independiente vs. Racing: día, hora, fecha, TV y streaming definidos para el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente ya conocen cuándo volverán a enfrentarse en el clásico de Avellaneda que paraliza a la ciudad. El equipo dirigido por Fernando Gago recibirá al de su excompañero Carlos Tevez en el Cilindro, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Será en el marco del interzonal del certamen que, por ahora, tiene a ambos como líderes de sus respectivos grupos.

Si bien se hará oficial recién en las próximas horas, lo concreto es que la "Academia" y el "Rojo" volverán a verse las caras en el estadio Presidente Perón el sábado 30 de septiembre a las 19 horas. Sin embargo, como aún restan dos fechas por delante antes de este duelo caliente, no fueron comunicados quiénes serán los árbitros tras el polémico 1-1 en la última presentación en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El máximo objetivo de ambos es meterse entre los cuatro mejores de sus zonas para avanzar a los cuartos de final del torneo. Además, Racing quiere clasificar a las Copas internacionales de 2024, mientras que Independiente anhela mantenerse en la Primera División. La séptima fecha no solamente tendrá a este cotejo, sino que será la jornada de los clásicos en general. Por lo tanto, también se medirán Boca vs. River, San Lorenzo vs. Huracán y Rosario Central vs. Newell´s, en otros.