Independiente tomó una fuerte decisión sobre la deuda que tiene con Boca

La dirigencia se comunicó con sus pares del "Xeneize" para continuar la negociación sobre una de las obligaciones económicas que tiene el club.

Independiente busca resurgir de su crisis económica y dio otro importante paso en las últimas horas. La dirigencia del "Rojo" le abonó a Boca Juniors otra cuota en dólares de la deuda que tenía por Pablo Pérez y, en las próximas horas, pagará otro importante monto para finalizarla por completo.

Lentamente, Independiente comienza a acomodar el grave proceso financiero y económico que está pasando desde hace más de un año. Luego de llegar a un acuerdo y de empezar a saldar la deuda con América de México por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez (5.700.000 dólares), ahora los directivos del club de Avellaneda avanzaron por otra situación que apremiaba sus arcas.

Independiente saldará la deuda con Boca

El pasado lunes, el "Rojo" le pagó al "Xeneize" 52.839 dólares, la octava cuota de la deuda contraída por el mediocampista que jugó en Avellaneda en 2019. De no mediar inconvenientes, es probable que, en el correr de la semana, la dirigencia pague los 105.678 que faltan y la cierren definitivamente.

Pablo Pérez jugó en Independiente durante todo el 2019.

Según informó TyC Sports, el dinero para afrontar la deuda y lo que se le pagará a Boca saldrá de lo que se recaudó con la colecta impulsada por el influencer Santiago Maratea. De esta manera, el club podrá enfocarse en cumplir otras obligaciones y, sobre todo, en reforzar el plantel de Ricardo Zielinski, que tendrá un duro semestre en la Copa de la Liga Profesional.

Vale recordar que Pérez arribó a Independiente a comienzos de 2019, cuando el equipo era dirigido por Sebastián Beccacece. Ahí, el rosarino disputó 35 partidos, convirtió cuatro goles y al año siguiente retornó a Newell's Old Boys, institución en la que debutó y es hincha reconocido.

Santi Maratea reapareció con una sorpresiva idea para Independiente: "Sería un honor"

Santiago Maratea reapareció para hablarles a los hinchas de Independiente después de la colecta, en plena crisis que continúa en el club de Avellaneda. A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer de 31 años coqueteó con la posibilidad de ser el Presidente del "Rojo" en el futuro. En diferentes historias en el formato de video selfie, el joven se dirigió directamente a los fanáticos.

Para sorpresa de muchos, "Santi" aseguró que algunos seguidores del "Rey de Copas" ya le pidieron que lidere a la institución a mediano o largo plazo: "Nunca pensé en postularme a la presidencia de Independiente, pero el otro día fui a una peña en Monte Grande y un señor me lo planteó seriamente". "Me sorprendió, pero no... Ahora estoy con otros proyectos", desestimó igualmente dicha posibilidad.



"¿No se paga, no? Un Presidente no cobra supuestamente, creo que no", especuló en vivo. Efectivamente, esa función es ad-honorem. A pesar de que reconoció que ahora mismo no se postularía para el máximo cargo institucional, Santi Maratea aclaró: "Si todo Independiente quisiera eso, sería para mí un honor. Soy socio. Quizás con eso por ahí podría...". Ya con relación a cómo viene la colecta, tras los tres millones de dólares al valor MEP que se recaudaron en la primera instancia de la iniciativa, el influencer completó: "El pago de la deuda es en noviembre. Intentamos pagar antes por el tema de que no se devalúe el peso y no se puede".