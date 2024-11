Independiente tomó otra fuerte decisión con los sancionados y Vaccari tendrá la palabra final

Independiente sancionó a dos jugadores y ahora JUlio Vaccari deberá decidir qué hacer con ellos.

Independiente necesita encontrar paz tras la polémica fiesta del yate que explotó hace algunas semanas y va en busca que ese capítulo quede atrás de una vez por todas. Luego de varias reuniones, la dirigencia decidió multar económicamente a Marco Pellegrino y Diego Tarzia y el entrenador, Julio Vaccari, decidirá si los vuelve a tener en cuenta.

Si bien hubieron más jugadores involucrados en la famosa fiesta, los dirigentes aceptaron el pedido de Vaccari de que ambos jugadores no iban a estar más en el equipo mientras él fuera el DT por otras razones extradeportivas que no salieron a la luz. Tal fue así, que el defensor y el volante no participaron de los últimos cuatro partidos y ni siquiera fueron convocados, pero ahora todo puede cambiar.

Tras algunos expresos pedidos de los dirigentes, Vaccari aceptó que Pellegrino y Tarzia sean nuevamente considerados, pero quien tendrá la determinación de ponerlos o no, será exclusivamente de él, por lo que el futuro de ellos es una incógnita.

Además, los directivos les comunicaron a los futbolistas que, como parte del nuevo acuerdo para tener la chance de jugar, les reducirán el 50% del salario, una sanción para nada menor teniendo en cuenta que no son jugadores consagrados.

Ahora restará saber qué decisión tomará Vaccari con ellos cuando Independiente reciba, el próximo jueves 21, a Gimnasia y Esgrima La Plata en Avellaneda. Más allá de que el "Rojo" no tiene un plantel amplio, ambos deberán ganarse la confianza del conductor y también de sus compañeros, que en su momento apoyaron la medida de Vaccari.

El fixture de Independiente en la Liga Profesional de Fútbol

Fecha 23 - Independiente vs. Gimnasia y Esgrima La Plata - jueves 21/11 - 19:15hs.

vs. Gimnasia y Esgrima La Plata - jueves 21/11 - 19:15hs. Fecha 24 - Newell's vs. Independiente - martes 26/11 - 19hs.

- martes 26/11 - 19hs. Fecha 25 - Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - domingo 1/12 - 17hs.

vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - domingo 1/12 - 17hs. Fecha 26 - Independiente vs. Atlético Tucumán - con fecha y horario a definir.

vs. Atlético Tucumán - con fecha y horario a definir. Fecha 27 - Boca Juniors vs. Independiente - con fecha y horario a definir.

Independiente, en problemas: la suma que debe abonar para no ser inhibido por FIFA

En Independiente parece que la tranquilidad está lejos de llegar por los problemas extrafutbolísticos, pero las próximas horas serán decisivas por una cuestión particular. Es que el viernes se vence el plazo de pago de la última cuota por el pase de Cecilio Domínguez y, de no cumplir, el club podría volver a sumar un nuevo conflicto con el delantero que milita en Cerro Porteño.

Si bien en el último acuerdo que se pactó entre las partes se puso como fecha límite el 15 de noviembre, la dirigencia del club de Avellaneda no llegaría a pagar los 760.000 dólares que tiene por obligación abonar al América de México, a quien le compró el pase en 2018, por lo que surgiría un nuevo problema. Y continúan las complicaciones en este sentido.

Luego de varias inhibiciones y tras un pago de 3.100.000 dólares por la colecta y otro millón que salió de las arcas el club, el conflicto parecía próximo a resolverse. Pero con la incapacidad de hacer frente al nuevo pago, TyC Sports informó que los dirigentes de Independiente sólo pueden aportar 420.000 dólares par el vencimiento del viernes y deberán volver a negociar.

Una de las posibilidades es que la directiva de Avellaneda negocie una extensión del plazo a través del dueño de Pachuca de México, con quien quedo una buena relación luego de la venta de Sergio Barreto en 2023. Allí, la dirigencia intentaría sacar provecho de la cercanía y que dialoguen con los pares del conjunto de las "Águilas".

Por la estrecha relación entre América y Pachuca, el "Rojo" busca que el último pago por la deuda de Cecilio Domínguez se abone en 2025. Si todo sale como lo estipulado, el "Rey de Copas" se compromete a transferir los 420 mil dólares este viernes y los más de 300 mil restantes en enero del 2025. En total, el pase de Cecilio costará 6.200.000 en total, la compra más cara en su historia de la entidad.

Como si fuera poco, la conflictividad por lo adeudado lleva siete años de duración y, en caso de que los dirigentes de América no estén de acuerdo con la nueva propuesta, podría realizar una nueva denuncia ante FIFA y este inhibir otra vez al club. Y los dolores de cabeza no paran.