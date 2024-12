Grindetti explotó en Independiente contra los jugadores de Vaccari: "Jugarán en otro club"

Independiente: Néstor Grindetti dejó un contundente aviso a los jugadores tras los actos de indisciplina.

Mientras Independiente ya diagrama lo que será el 2025, Néstor Grindetti hizo un balance de lo que fue el año y no dejó pasar uno de los incovenientes que tuvo el club. El presidente se refirió a los problemas de indisciplina que tuvieron algunos jugadores y dejó un fuerte aviso con respecto al futuro, luego de haber apoyado la determinación de Julio Vaccari de separar del plantel a algunos futbolistas.

A fines de octubre pasado, un escándalo se desató en la institución luego de que se viralizaran varias imágenes de algunos futbolistas festejando en un yate, durante su día libre. Si bien el cuerpo técnico ya había tenido charlas con ellos antes de ese hecho para que tuvieran más cuidado, a partir de ahí Vaccari tomó medidas más fuertes como apartar durante algunos encuentros a Marco Pellegrino y Diego Tarzia, involucrados en la fiesta del yate.

Sobre toda esa situación que dañó al club, Grindetti resaltó que el club ya no perdonará actos semejantes de cara al futuro. "Quiero un equipo compacto, que Independiente vuelva a ser una familia. No corre más el tema de no respetar horarios, que dé lo mismo hacer las cosas bien o mal y entrenar como marca la necesidad o no hacerlo”, comenzó diciendo en diálogo con DSports.

En el mismo sentido, el máximo dirigente del conjunto de Avellaneda dejó en claro los pilares que debe seguir el plantel y la consecuencia en caso de no cumplir: “En Independiente tiene que haber orden y el orden es respetar las normas de convivencia, que las marca el club y el director técnico. No puede ser que alguien se dedique a la joda. Hay que cumplir las normas, sino jugarán en otro club".

Además, Grindetti destacó que la responsabilidad mayor que significa vestir la camiseta del "Rojo" y su rol en este momento del club: “Yo no me meto en la convivencia de los jugadores, pero sí es responsabilidad mía en lo que implica jugar en Independiente”.

Para finalizar, el presidente volvió a hacer hincapié en la importancia de la disciplina del plantel, algo que también exclamó el entrenador: “Lo bueno de decir que hay que hay que cumplir las normas, es que es cuestión de sentarse y decir cuáles son. Las normas hacen al funcionamiento del equipo”.

Independiente le dio a Julio Vaccari la mejor noticia de cara al 2025

Independiente tiene motivos para festejar luego de asegurar para el próximo semestre a uno de los futbolistas de mejor rendimiento del plantel durante este 2024. Más allá de los refuerzos que buscará traer en este mercado de pases, una de las prioridades para el 'Rojo' era mantener la base del equipo que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana 2025. La noticia alegra particularmente al entrenador Julio Vaccari, quien en los últimos días expresó que la continuidad de este jugador era una prioridad para él.

El conjunto de Avellaneda hizo uso de la opción de compra por Kevin Lomónaco, defensor central de 22 años cuyo pase pertenecía al Red Bull Bragantino. La dirigencia acordó llevarse el 75% de su pase por tres millones de dólares, los cuales se abonarán en cuatro cuotas de 750 mil dólares cada una entre junio de 2025 y diciembre de 2026 según informó el periodista Matías Martínez. De esta manera, Independiente mantiene a una de sus figuras durante la última Liga Profesional a pesar del interés que tuvo por parte de otros clubes argentinos como River Plate y Boca Juniors.

Lomónaco fue una de las figuras de Independiente en los últimos meses del 2024, convirtiéndose en una pieza clave para Vaccari dentro del plantel, razón por la que fue sondeado por otros equipos del fútbol argentino. Tanto River Plate como Boca Juniors mostraron interés en el zaguero que llegó a mitad de año al "Rojo" y apuntaron a sellar el vínculo con él para que dispute la Copa Libertadores del año próximo. Consultado por el futuro del central de 22 años surgido en Lanús luego de la última fecha de la Liga Profesional, el DT fue contundente con sus palabras.

"Si me decís se va Kevin Lomónaco me largo a llorar acá. No quiero que se vaya, voy a ser un nene caprichoso que se pone a patalear, no quiero. Pero bueno, tampoco depende de mí", esbozó Vaccari poco después del empate sin goles de su equipo ante Boca Juniors en la Bombonera. De esta manera, quedó la puerta abierta para una posible salida del defensor aunque todavía no está confirmado dónde continuará su carrera. Tanto el "Millo" como el "Xeneize" necesitan futbolistas en esta posición y las opciones de compra son bastante elevadas: 3 millones de dólares por el 75% del pase a fines del 2024 o 3,5 millones de dólares a mediados del 2025.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente