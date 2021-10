Huracán Vs Boca Juniors

El golazo de Agustín Almendra para la ventaja de Boca ante Huracán

Agustín Almendra convirtió un golazo para poner a Boca en ventaja ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

En el último partido del sábado 16 de octubre correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol Boca Juniors se puso en ventaja a los 32 minutos de la primera mitad ante Huracán. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó Agustín Almendra sacó un remate de media distancia inatajable para Marcos Díaz que a pesar de estirarse no la despejó. De esta manera los dirigidos por Sebastián Battaglia se pusieron rápidamente en ventaja.

Ambos tuvieron varias chances previas para abrir el marcador pero el visitante tuvo más precisión a la hora de definir. Los más incómodos en la cancha sin dudas fueron los arqueros. Agustín Rossi sacó varias pelotas interesantes y lo mismo hizo su colega que no pudo ante el tiro del joven mediocampista "Xeneize" que demostró nuevamente que está en un gran nivel.

El joven que fue capitán de la Selección Argentina Sub 20 oriundo de San Francisco Solano en la Provincia de Buenos Aires convirtió su quinto gol en Primera División. Acumula 4 por torneo local y uno por Copa Libertadores ante el The Strongest de Bolivia. El bombazo ante el "Globo" de Parque Patricios culminó en otro gol importante para el conjunto de La Ribera que no le pierde pisada a River y a Talleres en los puestos de vanguardia.

Con un triunfo los de Battaglia seguirán a seis unidades del rival de toda la vida que tiene un partido menos y jugará ante San Lorenzo de Almagro con el objetivo de mantener el primer puesto. La "T" por su parte posee un punto menos que el "Millonario" y este domingo 17 de octubre visitará a Colón de Santa Fe a partir de las 15:45.

La estrella de Boca que se iría al fútbol mexicano

Luego de tantas idas y vueltas el futuro de una de las estrellas de Boca Juniors parece tener un destino. Distintos encontronazos con la dirigencia "Xeneize", principalmente con el Consejo de Fútbol, provocaron que Sebastián Villa esté aún más cerca de irse. La posibilidad está latente y en las últimas horas del viernes 15 de octubre el colombiano firmó un contrato con una empresa mexicana que lo acercaría al fútbol de aquel país.

Se trata de Xentum Residences, la cual se dedica a la construcción inmobiliaria en la ciudad de Tulum cercana a la costa caribeña en la Península de Yucatán, México. Si bien el contrato no es con una institución de fútbol los conflictos que el delantero atravesó desembocarían en su salida y hasta quizás en su arribo a un club azteca.