A qué hora juega Messi con Inter Miami vs. Chicago Fire: dónde ver en vivo en Argentina hoy miércoles 9 de septiembre

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, pero su carrera continúa en el Inter Miami y se enfrentará este miércoles a Chicago Fire en el Soldier Field, en un encuentro por la fecha 24 de la temporada regular de la MLS. El árbitro designado para dirigir el partido es Jair Marrufo. El equipo del argentino llega con la necesidad de recuperar terreno tras varias fechas sin poder ganar.

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A qué hora juega Messi en el Inter Miami: cómo ver el partido desde Argentina

El Inter Miami se enfrentará a Chicago Fire este miércoles 9 de septiembre desde las 21.30 (hora de Argentina). La única forma de verlo desde Argentina es mediante la plataforma Apple TV, ya que TNT Sports, ESPN ni ninguna señal argentina pasará el partido.

En concreto, todos los partidos de la MLS se pueden ver con la suscripción general de Apple TV+. Para quienes buscan verlo gratis, la plataforma de streaming también ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos usuarios.

El Inter Miami se encuentra segundo en el torneo de la MLS

Cómo llegan el Inter Miami y Lionel Messi al partido

Por ahora, el Inter Miami está segundo en el torneo, a solo diez puntos de Nashville SC, el líder. Sin embargo, si el equipo pierde este miércoles, Chicago Fire podría recortarle la diferencia a Las Garzas y meterse de lleno en la pelea de arriba.

El Inter Miami no consigue un triunfo desde hace varias fechas: viene de un empate 2 a 2 frente a Atlanta United, luego de una goleada 7 a 1 sobre CF Montréal y una derrota 2 a 1 ante Toronto.

Además, Messi no logró hacer goles en los últimos dos cruces contra Chicago Fire, pero se mantiene como el máximo goleador de la MLS con 18 tantos. Del otro lado estará Robert Lewandowski, quien lleva cinco goles desde que llegó al equipo y se perfila como una de las principales amenazas para la defensa de Inter Miami.

Y es que Chicago Fire llega de una buena racha: acumula tres encuentros sin perder, con un 4 a 4 frente a Toronto, un 2 a 2 ante Seattle Sounders y una victoria 2 a 1 sobre Orlando City.

Inter Miami vs. Chicago Fire: cuáles son las posibles formaciones

Chicago Fire: Christopher Brady; Jonathan Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott y Andrew Gutman; Anton Jönsson Salétros, Djé D'Avilla y Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Puso Dithejane. DT: Gregg Berhalter.





Christopher Brady; Jonathan Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott y Andrew Gutman; Anton Jönsson Salétros, Djé D'Avilla y Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Puso Dithejane. DT: Gregg Berhalter. Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Yannick Bright, Maximiliano Falcón y Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Casemiro y Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.