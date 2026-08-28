A qué hora y dónde ver en vivo Las Leonas vs. Países Bajos por la final del Mundial de Hockey Femenino 2026

Las Leonas se enfrentarán este sábado 29 de agosto contra Países Bajos, anfitrionas y defensoras del título, en la final del Mundial de Hockey femenino 2026. La Selección Argentina llega de vencer a Australia en la semifinal y ahora buscará la revancha del 2022 y quedarse con el título.

A qué hora juegan Las Leonas: los detalles para ver la final del Mundial de Hockey

La final se juega este sábado desde las 11 hs (horario argentino) en el estadio Wagener de Amstelveen. El combinado dirigido por Fernando Ferrara intenta obtener su tercer título de campeonas del mundo, tras los triunfos en Perth 2002 y Rosario 2010. Sin embargo, se enfrentarán a Países Bajos, que suman nueve trofeos y jugarán de local.

Las Leonas llegan tras un desempeño sólido y sin derrotas

En 2022, durante la Copa del Mundo de España y Países Bajos, Las Leonas y las neerlandesas también se enfrentaron en la final, pero fueron las europeas las que alzaron el trofeo al ganar 3-1. Las esperanzas están puestas en que las argentinas puedan revertir la historia.

¿Cómo se puede ver la final del Mundial de Hockey? En Argentina, el partido se podrá disfrutar a través del canal ESPN y la plataforma Disney+.

Cómo llegan Las Leonas y Paises Bajos a la final del Mundial

Las argentinas llegan a la final tras un torneo sólido y sin derrotas, en el que combinaron experiencia y el aporte de jugadoras jóvenes. En la primera fase, dentro del Grupo B, el equipo empató 1-1 con Estados Unidos y luego encadenó dos victorias: 3-2 frente a Alemania y 2-0 ante Escocia, resultados que la dejaron como líder invicta de la zona.

En la segunda fase, Las Leonas repitieron el nivel: golearon 3-0 a España y luego igualaron 0-0 con Bélgica en un partido clave, ya que ese resultado les permitió terminar primeras del Grupo F y evitar un cruce directo con Países Bajos antes de la final.

En semifinales, el equipo argentino superó por 1-0 a Australia con un gol decisivo de Julieta Jankunas, en un partido parejo que definió el pase a la segunda final mundialista consecutiva para el combinado nacional. En total, Argentina llega a la definición con cuatro victorias, dos empates, diez goles a favor y solo tres en contra, uno de los desempeños más regulares del torneo.

Por su parte, Países Bajos también tuvo una campaña dominante rumbo a la final. El combinado neerlandés selló su pase tras vencer 1-0 a Bélgica en la otra semifinal. Así, llega a la final como el gran candidato: es el actual campeón del torneo y el equipo más ganador de la historia de esta Copa del Mundo, con nueve títulos en su palmarés.