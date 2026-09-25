A qué hora corre hoy Franco Colapinto por la carrera de Fórmula 1 en el GP Azerbaiyán: TV y dónde ver online

Franco Colapinto volverá a presentarse este sábado en el circuito callejero de Bakú, donde disputará el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto argentino buscará aprovechar su buen rendimiento en la clasificación para volver a sumar puntos en el campeonato y completar una carrera competitiva en uno de los trazados más exigentes del calendario. Después de una clasificación en la que mostró un gran ritmo, Colapinto tendrá por delante 51 vueltas para intentar avanzar posiciones.

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A qué hora corre Franco Colapinto este sábado 26 de septiembre 2026

La carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana, hora de Argentina .

se disputará este . Colapinto partirá desde la décima posición, luego de haber conseguido avanzar a la Q3 con una gran vuelta sobre el final de la Q2. En la tanda definitiva, un error le impidió completar un giro rápido limpio y, con los neumáticos ya desgastados, terminó décimo con un tiempo de 1:44.963.

Por dónde ver a Franco Colapinto por TV online

Los fanáticos de la Fórmula 1 y de Franco Colapinto podrán seguir la carrera en vivo por Disney+ , a través de su plataforma de streaming, y también por Fox Sports .

y podrán seguir la carrera en vivo por , a través de su plataforma de streaming, y también por . La competencia tendrá como principal atractivo la pelea por las primeras posiciones, pero para los argentinos también estará puesta la atención en la actuación de Colapinto, que buscará convertir su décimo puesto de largada en puntos.

Cómo será la largada en Bakú

La clasificación tuvo a George Russell como gran protagonista. El piloto de Mercedes consiguió la pole position con un tiempo de 1:42.526 y aventajó por 837 milésimas a Charles Leclerc, quien largará segundo con Ferrari. Oscar Piastri e Isack Hadjar completarán la segunda fila.

Franco Colapinto va en busca de más puntos.

Colapinto, en tanto, tuvo una destacada actuación en la Q2. El argentino consiguió avanzar a la instancia decisiva con una vuelta sobre el cierre que le permitió meterse entre los diez mejores. Sin embargo, en la Q3 se fue de pista durante su intento rápido y tuvo que realizar una segunda vuelta con los neumáticos desgastados.

Después de la clasificación, el piloto argentino explicó las dificultades que tuvo para conseguir una vuelta rápida. “Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”, señaló sobre su rendimiento en la Q2. Además, Colapinto se refirió al error cometido en la tanda definitiva y a los problemas con los neumáticos: “No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso”.