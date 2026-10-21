A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Austin, Estados Unidos, en la F1: los horarios y dónde ver en vivo

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tendrá a Franco Colapinto nuevamente en pista este fin de semana. El piloto argentino de Alpine competirá del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, en una nueva fecha del campeonato mundial. La carrera principal se disputará el domingo a las 17, hora de Argentina.

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A diferencia de otras citas del calendario, el GP de Austin tendrá un formato tradicional, sin carrera sprint. Por eso, la actividad incluirá tres entrenamientos libres, la clasificación y la competencia del domingo, en la que Colapinto buscará recuperarse tras un complicado paso por Singapur, donde no pudo completar la carrera.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Austin

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

- Viernes 23 de octubre

14.30: primera práctica libre.

18: segunda práctica libre.

- Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18: clasificación, que definirá la grilla de largada.

- Domingo 25 de octubre

17: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

La actividad del viernes será clave para que Colapinto y su equipo encuentren la mejor puesta a punto del Alpine. El sábado, en tanto, el último entrenamiento servirá como preparación para la clasificación, una instancia determinante para definir desde qué posición largará el argentino.

Dónde ver en vivo a Colapinto en la Fórmula 1

Los fanáticos argentinos tendrán dos opciones principales para seguir el Gran Premio de Estados Unidos:

Fox Sports: transmitirá la actividad de la Fórmula 1 por televisión.

Disney+ Premium: permitirá ver las sesiones y la carrera por streaming.

Cómo es el circuito donde se corre el GP de EEUU

El GP se correrá en el Circuito de las Américas, un trazado de 5,513 kilómetros que combina curvas rápidas, sectores técnicos y oportunidades de adelantamiento. La carrera está prevista a 56 vueltas, con una distancia total de 308,405 kilómetros. Para Colapinto, Austin será una nueva oportunidad de revertir los resultados adversos de las últimas fechas y sumar puntos con Alpine. La atención estará puesta tanto en su rendimiento durante la clasificación del sábado como en su posición de largada para la carrera del domingo, que comenzará a las 17 y marcará el cierre del fin de semana en Texas.