Histórico: la Selección Argentina femenina igualó frente a Brasil con una jugadora menos

La selección argentina femenina de fútbol protagonizó una hazaña en el Arena Pernambuco de Recife. Igualó 2-2 frente a Brasil, y lo hizo resistiendo más de media hora con una jugadora menos en cancha. El duelo, válido como preparación para el Mundial, mostró un equipo albiceleste que supo recuperarse de un 2-0 adverso para conseguir un resultado histórico ya que Brasil es una de las potencias en esta disciplina.

{{{htmlAmp}}}

Desde el comienzo, Brasil tomó la iniciativa y dominó el juego con llegadas constantes. A los 12 minutos, Bia Zaneratto abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Raíssa Bahia. El dominio local continuó y a los 24 minutos, Gio Garbelini amplió la ventaja después de que un disparo de Priscila rebotara en la defensa argentina. Todo parecía ser un baile para el verdeamarelha pero la garra argentina apareció y dio vuelta todo.

Argentina comenzó a reaccionar con una jugada colectiva que terminó en gol gracias a Daiana Falfán, tras una asistencia de Florencia Bonsegundo y una habilitación previa de Agostina Holzheier. Este tanto mantuvo viva la esperanza albiceleste al cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo, Argentina salió decidido a empatar y lo logró a los 8 minutos cuando Bonsegundo convirtió un penal sancionado por una falta dentro del área. La jugadora ejecutó un remate potente al medio para igualar el encuentro.

Sin embargo, en el mejor momento argentino, Sofía Domínguez recibió la tarjeta roja por una agresión a Kerolin, tras agarrarle el pelo en una disputa por sacar rápido un lateral. A pesar de jugar con una jugadora menos durante más de media hora, el equipo dirigido por Germán Portanova mantuvo la intensidad y resistió para asegurar el empate.

Este resultado tiene un valor especial para Argentina, considerando que el historial ante Brasil está dominado ampliamente por las locales, con 18 victorias en 22 partidos. La Albiceleste solo había conseguido dos triunfos previos, uno en el Campeonato Sudamericano de 2006 y otro en los Juegos Odesur de 2014, y un empate en la Copa América de Ecuador 2014.