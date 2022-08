La "sirena" argentina con síndrome de Down que fue elegida como princesa Disney

Jacinta Martínez Ranceze es una referente indiscutida en natación artística, disciplina de la que conserva diez medallas internacionales. En diálogo con El Destape, repasó sus primeros pasos en el agua y contó cómo llegó a ser seleccionada para la campaña Disney Princesa.

Minutos antes de ser reconocida por su importante rol en el deporte argentino, Jacinta Martínez Ranceze, referente en natación artística para personas con síndrome de Down, le confió a El Destape: “Me siento como una sirena en el agua”. La reflexión de la atleta coincidió con su participación en los Juegos Porteños 2022, en los que portó la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y fue elegida como “madrina”. Tan frenético es su día a día que, unas horas más tarde, la deportista de 21 años se tomaría un vuelo hacia Charlotte, Estados Unidos, para representar al país en el Mundial Junior.

Jacinta está ligada al agua desde chiquita: a los seis meses empezó a hacer matronatación, la introducción necesaria para que, acompañados de adultos, los bebés arranquen a adaptarse a las profundidades. En el caso de Jacinta, esas primeras patadas fueron con su mamá, Raquel Ranceze, quien la acompaña desde cerca en su carrera y la ayuda aún hoy cada vez que entra a la pileta.

Ella siguió nadando y nadando y, sumado al baile clásico que también empezó a practicar cuando era chica, se especializó en su disciplina actual. “Lo que más me gustó de la natación artística fue conocer a nuevos amigos y amigas y a mi entrenadora. Mi parte favorita es hacer las coreos para hacer mis rutinas adentro del agua”, contó a este medio en la previa de su presentación en el Parque Olímpico.

Le gusta entrenar y lo cuenta orgullosa cada vez que tiene la posibilidad. Gran responsable de eso es Evelia Ávila, su entrenadora, quien relató a este medio: “Cada día la veo aprendiendo algo más. Y es muy espontánea: cuando se siente mal, se va a las profundidades. Y hay que dejarla, porque eso la libera, la hace sentir libre y mejor. Ella me enseñó que es la reencarnación de una sirena”.

Si bien Jacinta participa de competencias para personas con síndrome de Down, su equipo la anota en todas las competiciones nacionales que le den la posibilidad de formar parte. “Donde pueda estar, Jacinta está. Porque eso la supera. Cada público es distinto y cada juez es distinto, y necesitamos esa evaluación para su crecimiento”, resaltó Ávila. Ya tiene más de diez medallas en su carrera en múltiples torneos internacionales, como fueron el Mundial de Canadá en 2018, donde se llevó cuatro medallas de plata, y el Open Europeo de Natación y Natación Artística de Cerdeña de 2019, donde obtuvo dos preseas de oro. Además, se proclamó campeona del Open Argentino en 2018 y 2019.

Es maradoniana y, como Diego, muestra con orgullo los colores que representa. Cuando Maradona murió en 2020, le dedicó un emotivo video y unas palabras en sus redes sociales: “Te prometo que voy a entrenar mucho para representar al país como vos lo hiciste. Te quiero mucho, cuidame desde el cielo”.

A mediados de 2022, fue seleccionada por Disney Princesa para una campaña que busca mostrar historias reales de superación, princesas de carne y hueso. Además de la argentina, fueron elegidas otras tres atletas latinoamericanas: la mexicana Alexa Moreno, gimnasta que representó a su país en dos ediciones de Juegos Olímpicos a pesar de las críticas hacia su físico; la brasileña Beatriz Ferreira, boxeadora que ganó la de plata en Tokio 2020 en la categoría de peso ligero, y la chilena Macarena Pérez, finalista olímpica en Tokio en la disciplina de BMX.

Jacinta, como no podía ser de otra manera, eligió a Ariel, La Sirenita, como su princesa. Es su favorita por varios motivos: está en el agua, quiere pertenecer a dos mundos, es inteligente y muy curiosa. Ya cuando era chica se imaginaba que, algún día, sería una princesa de Disney. “Yo estaba en Mar del Plata y soñaba con ser una sirena. Entonces bebí agua de mar, que no me gustó. Tenía tantas ganas de ser una sirena y lo hice. Tengo mi traje de sirena y puedo nadar a través de mi cola de sirena, que es lo que más me gusta hacer”, recordó.

Pero ella no se limita al deporte o a la campaña de Disney Princesa. Una de sus pasiones es la cocina, rubro en el que hizo bastantes cursos. Le gusta la pastelería, en donde destaca sus brownies, y la panadería, donde recomienda sus scons, chipás y sus panes, en todas sus formas: de centeno, brioche, lactal y naan, una comida típica de la India.

El libro que cuenta la historia de Jacinta

El 21 de marzo de este año, Día Mundial del Síndrome de Down, se publicó “Confía en mí”, libro escrito por Lorena La Terza que cuenta la historia de la campeona argentina.

El texto forma parte de “Somos Deportistas”, colección que cuenta historias de deportistas adaptados. Jacinta, contenta con su participación en el libro para que más personas conozcan su vida, envió un mensaje para motivar a que cada uno se anime a seguir sus sueños dentro del deporte: “Sigan adelante, se puede hacer. Hay que amar a ese deporte, gozarlo y siempre divertirse con amigos, amigas y entrenadores que te apoyan y te alientan. Es muy importante entrenar. Para poder lograrlo, tenés que amar a ese deporte de verdad”.