Nicolás Peralta se consagró campeón del mundo juvenil este martes 27 de octubre en Montenegro en días donde el boxeo argentino se quedó sin la única representante con un título de estas características. Después de hacer un gran torneo en el que noqueó a dos de los cinco rivales que tuvo, el oriundo de Reconquista, Santa Fe, se quedó con el título y sueña a lo grande. A su vez, mantuvo su récord invicto en el que lleva una gran cantidad de victorias por KO.

{{{htmlAmp}}}

Nicolás Peralta, el joven que se convirtió en la esperanza del boxeo argentino

El pasado sábado, María Sol Baumstarh perdió su título mundial interino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división mínima con la estadounidense Yadira Bustillos. De esta manera, en la Federación Argentina de Box, nuestro país perdió a la única campeona del mundo -no hay en la rama masculina- a nivel profesional. Por eso, lo sucedido con Peralta no sólo lo posicionó como la gran promesa, sino que también abre el panorama pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con sólo 18 años acumula un total de 69 victorias de las cuales 44 fueron por la vía del KO en su etapa amateur. Sus números son asombrosos por el espectacular presente que además coronó de la mejor manera en el torneo en la categoría 60kg. De hecho, el hijo del "Indio" Saúl Peralta es el primer campeón mundial de la historia a nivel juvenil, lo cual eleva aún más su imagen pensando en lo que se viene. Teniendo en cuenta que se trata de una competencia oficial, su presencia en los JJOO es una gran posibilidad que acompaña con su gran momento.

El camino de Nicolás Peralta en el mundial juvenil de boxeo

Primera ronda - Nicolás Peralta RSC (referí suspende combate) a Danil Kalistav de Bielorrusia.

RSC (referí suspende combate) a Danil Kalistav de Bielorrusia. Segunda ronda - Nicolás Peralta KO a Ioan Stoica de Rumania.

KO a Ioan Stoica de Rumania. Tercera ronda - Nicolás Peralta 5-0 vs. Rodrigo Sánchez Herranz de España.

5-0 vs. Rodrigo Sánchez Herranz de España. Semifinal - Nicolás Peralta 5-0 a Daniyar Akbissenov de Kazajistán.

5-0 a Daniyar Akbissenov de Kazajistán. Final - Nicolás Peralta 5-0 a Kalib Walshe de Irlanda.

Nicolás Peralta, la nueva esperanza del boxeo argentino

Quién es Saúl "Indio" Peralta, el padre del campeón mundial que dejó el boxeo tras estar en coma

Al "Indio" Peralta le cambió la vida lo que pasó el 17 de junio del 2017 cuando se enfrentó a Elías "Macho" Araujo en el Club Talleres de Arroyo Seco, Santa Fe. Aquella noche perdió por la vía rápida en el sexto asalto, pero el resultado quedó totalmente en el olvido porque su salud fue aún más importante. El oriundo de Reconquista estuvo en coma por un derrame subdural y tiempo después salió adelante para dedicarse a ser entrenador, lo cual le está dando una gran alegría.

Desde los cuatro años, su hijo Nicolás está en el gimnasio formándose y los resultados no tardaron en llegar. El joven que ya gritó campeón en los Juegos Evita 2024 y en el torneo nacional juvenil 2025, además de cosechar la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá este año, ahora sumó un título soñado. Ahora viene lo mejor, porque el siguiente plan es clasificar a los Juegos Olímpicos y con casi dos años por delante ya da que hablar.